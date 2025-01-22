Як у ПФУ визначають дату виплати пенсій та чи можна її змінити за бажанням пенсіонера

Відомий пенсійний експерт Сергій Коробкін, який раніше розповів, що на українців з особливими потребами в липні може чекати потрясіння, повідомив, чи може пенсіонер сам обрати зручну для нього дату отримання пенсії, пише На пенсії.

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Він нагадав, що пенсії в Україні виплачуються у період із 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія.

«Виплати здійснюються відповідно до затверджених графіків. Дата виплати встановлюється при призначенні пенсії залежно від статусу пенсіонера і зазвичай не змінюється навіть якщо змінюється статус», — пояснює він.

Так, згідно з чинними правилами, першочергове право на виплати пенсії мають:

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• особи з інвалідністю внаслідок війни;

• учасники бойових дій;

• особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• члени сімей загиблих.

«Потім йдуть звичайні пенсії з інвалідності та пенсії за віком для непрацюючих громадян. В останню чергу встановлюються дати виплати працюючим пенсіонерам», — розповів Коробкін.

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За його словами, у Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера.

«Технічно це досить складно, особливо коли дата виплати залежить, зокрема, від роботи конкретного поштового відділення, віддаленості конкретного будинку від цього відділення, графіка роботи листоноші тощо», — повідомив експерт.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що буде у 2025 році з виплатами з інвалідності для колишніх військових.

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