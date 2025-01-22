Зло повернеться бумерангом: які випробування чекають на представників усіх знаків зодіаку 23 січня

Астрологи, які раніше склали прогноз на поточний тиждень, розповіли, яким буде день 23 січня. Цей день готує масу випробувань для кожного із знаків Зодіаку, а зроблене зло повернеться бумерангом, повідомляє ТСН.

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Козеріг

Козерогам важливо виявляти щедрість по відношенню до інших людей. Чим більше вони допоможуть оточуючим, тим краще для них.

Водолій

Водоліям не варто витрачати час на професійну діяльність. Тому що вона навряд чи принесе необхідний результат.

Риби

Рибам не варто гальмувати на шляху до важливої професійної мети. Для досягнення її їм потрібно зробити лише кілька кроків.

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Овен

У Овнів розмова з близькою людиною може підняти настрій. Найкраще призначити цю розмову на першу половину дня.

Телець

Тельцям не варто відмовляти тому, хто звернеться до них за допомогою, навіть якщо вона матиме фінансовий характер.

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Близнюки

Близнюкам варто пам'ятати, що до поставленої мети можна прийти різними шляхами. Їм не варто засмучуватися, якщо події розвиватимуться зовсім не так, як вони очікують.

Рак

Ракам потрібно рухатися від простого до складного під час вирішення професійних питань. Тільки так вдасться зробити все заплановане.

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Лев

Левам сьогодні категорично не рекомендується нікого дурити. Навіть невинна брехня може негативно позначитися на них.

Діва

Дівам у цей день не варто братися за професійні завдання. Час слід присвятити менш важливим проблемам.

Терези

Терезам не варто бути занадто балакучими, тому що це може зіграти з ними злий жарт. Вони можуть ненароком видати важливий секрет.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно виявити масу уваги та доброзичливості по відношенню до тих людей, від яких вони хочуть чогось досягти.

Стрілець

Стрільцям варто цього дня бути менш балакучими. Інакше вони можуть незаслужено образити всіх, хто знаходиться навколо них.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 23 січня для всіх знаків Зодіаку.

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