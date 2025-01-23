Розгромний успіх «Арсенала» з Зінченком та жахливе фіаско «МанСіті» в Парижі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, у Лізі чемпіонів, де напередодні «Бенфіка» та «Барселона» відвантажили один одному дев'ять м'ячів, фінішувала програма передостаннього, 7-го, туру.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 7-й тур

«Шахтар» (Україна) — «Брест» (Франція) — 2:0 (Кевін, 18, Судаков, 37, з пенальті).

«Арсенал» (Англія) — «Динамо» (Хорватія) — 3:0 (Райс, 3, Хаверц, 67, Едегор, 90+2).

РЕКЛАМА

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вперше за півтора місяці вийшов у стартовому складі «Арсенала» (грав до 74-ї хвилини) та допоміг «канонірам» розгромити чемпіона Хорватії.

«Мілан» (Італія) — «Жирона» (Іспанія) — 1:0 (Леау, 37).

РЕКЛАМА

Віктор Циганков грав за каталонців до 73-ї хвилини, але допомогти «Жироні» уникнути поразки не зміг.

«ПСЖ» (Франція) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 4:2 (Дембеле, 56, Барколя, 60, Невес, 79, Рамуш, 90+5 — Гріліш, 50, Холанд, 53).

РЕКЛАМА

Багатостраждальна команда Хосепа Гвардіоли примудрилася програти у Парижі, виграючи у другому таймі — 2:0, та ризикує вилетіти з Ліги чемпіонів уже в січні.

«Реал» (Іспанія) — «Зальцбург» (Австрія) — 5:1 (Родріго, 23, 34, Мбаппе, 48, Вінісіус, 55, 77 — Бідструп, 85).

Найкращий футболіст світу за версією ФІФА Вінісіус забив 100-й та 101-й голи за «Реал» у всіх турнірах, ставши другим бразильським гравцем, який досяг такого результату у складі команди після Роналдо (104). А ось голкіпер мадридців Андрій Лунін спостерігав за розгромом австрійців з лави запасних.

«Феєноорд» (Нідерланди) — «Баварія» (Німеччина) — 3:0 (Хіменес, 21, 45+9, з пенальті, Уеда, 89).

«Селтик» (Шотландія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:0 (Беніто, 86, у свої ворота). На 41-й хвилині Енгельс («Селтик») не реалізував пенальті, а на 88-й вилучений Маєда («Селтик»).

«Спарта» (Чехія) — «Інтер» (Італія) — 0:1 (Мартінес, 12).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Спортинг» (Португалія) — 2:1 (Шешко, 19, Поульсен, 78 — Дьокереш, 75).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо», двічі відігравши відставання у два м'ячі, вивезло нічию зі стадіону «Галатасарая».

Фото ФК «Манчестер Сіті»

25

Читайте нас у Facebook