Вважає 93% військових психами, переніс чи то інсульт, чи інфаркт і вже затримувався на хабарі: суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ

В Україні спалахує черговий корупційний скандал, пов'язаний із затриманням головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя. Чоловік за 2022−2024 роки придбав активів на суму понад 1 млн доларів, які записав на родичів та довірених осіб.

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Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України. Силовики уточнили також, що чиновник, бувши заступником голови Центральної ВЛК, купив приватний будинок, 3 квартири, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі БМВ, а при обшуку у нього знайшли готівкою 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро.

У середу, 22 січня, затриманий під час засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу (Олега Друзя взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн) прибув на кареті «швидкої допомоги».

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Адвокат пояснив це інсультом, що стався під час обшуку у його підзахисного. При цьому сам Олег Друзь у суді заявив, що нібито переніс інфаркт на ногах, про що дізнався під час обстеження 20 січня. Тобто, за добу до обшуку.

Також незабаром з'ясувалося, що чиновник уже затримувався у травні 2017 року під час отримання хабара. Тоді йшлося про 52 000 гривень для Олега Друзя за довідку про неможливість проходження військової служби, ще 10 000 гривень мав отримати посередник. Однак жодного покарання за випадок полковник Друзь не поніс.

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«Я кричу і ридаю))) Це фотки із затримань головного психіатра ЗСУ. Я знайшов лише дві відмінності. Вісім років тому він мав гривні, а не долари, на поличці над головою стало трохи більше маленьких ікон. І фікус на вікні виріс)))», — прокоментував ситуацію з Друзем журналіст Юрій Ніколов.

За словами журналіста, хабарі Олег Друзь нібито брав з 2014 року. Але щодо його затримання у 2017 році суд у 2023 році виніс рішення про його повну невинність.

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Як виявилось, за плечима у Олега Друзя не лише корупція. Так, у 2019 році він став фігурантом скандалу навколо бійців-учасників АТО. Як писав боєць ЗСУ та блогер Мартін Брест, на одному із засідань Олег Друзь заявив, що 93% учасників АТО є потенційною проблемою для суспільства через можливі психічні проблеми.

Подібна заява викликала гостру реакцію у соцмережах, а тодішній міністр оборони Степан Полторак усунув Олега Друзя з посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного шпиталю. Зазначимо, що це сталося вже коли Олег Друзь був підозрюваним в отриманні хабаря.

За даними ЗМІ, за 2022−2024 роки Олег Друзь цілком офіційно заробив близько 3 млн грн, що приблизно в 15 разів менше за придбані ним активи. Це і стало підставою для звинувачення Друзя у незаконному збагаченні та хибному декларуванні, що загрожує йому 10 роками позбавлення волі.

На думку заступника командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна, за корупцію такого масштабу треба карати як за державну зраду — з реальним терміном, конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Нагадаємо, попри резонанс справи Олега Друзя, куди більше на мобілізації нажилася голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, в якої лише готівкою було вилучено 6 мільйонів доларів.

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