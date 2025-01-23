Цвіль на ґрунті в горщику: в чому її небезпека та як позбутися

Вирощування рослин в горщиках в домашніх умовах — заняття дуже приємне, але не завжди легке й безтурботне. Адже якщо не забезпечити квітам належних умов, вони стають слабкими та сприйнятливими до хвороб. Однією з проблем, яка тоді може виникнути, є грибкові захворювання. Їх симптоми зазвичай видно на різних частинах рослини, але іноді вони можуть з’являтися й на поверхні субстрату, наприклад у вигляді цвілі — білого нальоту, що нагадує вату, пише muratordom.pl.

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Цвіль у горщику може бути небезпечною. Коли міцелій починає рости, він досягає коренів, ускладнюючи рослині поглинання води та поживних речовин. Надземна частина, видима на поверхні субстрату, також може поширювати спори, які становлять загрозу для алергіків.

Причин появи цвілі в горщику кілька. Найважливіші з них:

надмірна вологість субстрату й повітря,

погане освітлення рослини,

застояне повітря,

низька температура.

З цієї причини ви ніколи не повинні залишати ґрунт у горщику тривалий час вологим і тримати рослину у вологому, прохолодному та слабо освітленому місці. Забруднений ґрунт також може бути джерелом захворювання. Якщо ми посадимо в нього рослини, грибок швидко почне розвиватися і незабаром з’явиться на поверхні у вигляді білого нальоту.

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Сприйнятливі до плісняви ​​рослини слід поливати рідше, пам’ятаючи, що наступний полив необхідно проводити тільки тоді, коли верхній шар субстрату підсохне. Уникайте контейнерів без дренажного отвору, оскільки волога всередині них сприяє розвитку грибків. Також доцільно поставити горщики з рослинами в провітрюване та світле місце, оскільки світло та рух повітря перешкоджають розвитку цвілі.

Субстрат для посадки рослин найкраще купляти у перевіреного виробника, бо ґрунт з ненадійного джерела може містити небезпечні патогени.

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Рослини, субстрат яких вже був уражений грибком, необхідно полити рослинними фунгіцидами (наприклад, відваром цибулі, часнику, хвоща, кропиви або чорнобривців), а при сильнішому ураженні цвіллю — пересадити квіти у свіжий здоровий субстрат, попередньо ретельно продезінфікувавши горщик і промивши коріння рослини. В крайньому разі ви можете також використовувати відповідний фунгіцид, призначений для захисту декоративних рослин.

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