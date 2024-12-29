Потрібен особливий підхід: як доглядати кімнатні рослини взимку

Протягом року кімнатні рослини потребують правильного поливу, а також підживлення. До речі, добрива можна використовувати не лише магазинні, а й зроблені самотужки. Наприклад, з чорного хлібу.

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Разом з тим необхідно враховувати сезонні умови. Адже у приміщення може бути спкотно через опалення, або холодно, якщо батареї недостатньо теплі. Про те, як доглядати за рослинами взимку, пише видання «На пенсії».

Так, аби зволожувати повітря, на підвіконні можна встановити зволочувач або поставити ємність з водою, яка випаровуватиметься. Таким чином можна підтримувати вологість повітря на рівні до 70 відсотків, що йде на користь тропічним рослинам, наприклад, фікусу.

Якщо підвіконня дуже холодне, то рослини можна поставити на пенопласт, а вікна утеплити. Втім, вирощують вдома і ті рослини, які потребують прохолодних умов — до 15 градусів тепла. Це стосується, зокрема, сукулентів чи азалій. Їх краще тримати на утепленій лоджії, де є достатньо світла, та поливати десь раз на місяць.

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Взагалі, що стосується поливу, то про необхідність додати води може свідчити пересихання верхнього шару грунту на глибину до 3 сантиметрів. Це стосується рослин із середніми потребами у воді, наприклад, монстери, спатифіліума чи драцени. Сукулентам та кактусам вода потрібна рідше. Їх поливають, коли грунт повністю просихає.

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Зазвичай більшість квітів взимку не потребує частого підживлення. Вносити мінеральні добрива потрібно не частіше одного разу на місяць. Варто використовувати добрива, які містять азот. Таким чином ви стимулюватиме розвиток листя.

Холодна пора року — не кращий час для пересадки квітів, але буває так, що без цього не обійтися. Наприклад, рослина гине через хворобу чи шкідників. Так що це потрібно робити дуже обережно, бо зазвичай взимку рослини уразливі. Ліпше ці процедури проводити, коли починається активний ріст — наприкінці зими.

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Про те, які рослини вважаються «щасливими» і які саме варто завести, аби залучити удачу у 2025 році, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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