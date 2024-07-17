Допоможе часниковий спрей: потрібно виконати ці кроки, щоб троянди не засохли

З початком сезону троянд сади повсюди оживають яскравими відтінками та спокусливим ароматом. Однак якщо у ваших улюблених троянд пожовкло листя і слабке цвітіння, то ось кілька порад від експертів, які допоможуть вам у цьому, пише Express.

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Троянди особливо страждають у спекотну погоду, жовтіючи і в'янучи. Садівник Філіп Харкнесс наголошує — квіти страждають від стресу в спекотних, сухих умовах та в умовах конкуренції. А ще їм дошкуляють шкідники.

«Якщо ви правильно підібрали культуру та середовище для них, вони почуватимуться набагато краще, ніж якщо їх недогодовуватимуть, недостатньо поливатимуть або переливатимуть. Регулярне підживлення має вирішальне значення для підтримки життєздатності ваших троянд. Раджу підгодовувати троянди рідким добривом раз на два тижні, а також забезпечити достатню циркуляцію повітря навколо рослини».

Він також високо оцінює переваги ранкового поливу, особливо для троянд у горщиках. Однак Філіп визнає, що деяким садівникам час від часу доводиться боротися з поширеними хворобами троянд, такими як чорна плямистість, яку можна впізнати за чорними плямами на листі.

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«Цей грибок, що передається повітряно-крапельним шляхом, часто з'являється після першого цвітіння, коли захисні сили рослини ослаблені. Літня обрізка також може зменшити шкоду від чорної плямистості.

Серед інших проблем — краснуха, яку можна впізнати за маленькими помаранчевими пустулами, що темніють з віком, і яка вимагає негайного видалення ураженого листя.

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Для боротьби із зеленою мухою Філіп варто використовувати часниковий спрей як ефективний засіб відлякування. Якщо трапляється нашестя зелених мух, можна нанести на листя слабкий розчин миючого засобу для посуду".

Раніше експерт нагадав про важливий нюанс догляду за трояндами.

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