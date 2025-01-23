Як позбутися заломів на взутті: порада від української блогерки Діани (відео)

У зв'язку з тим, що взуття входить до переліку товарів, які постійно зростають в ціні, навряд чи можна дивуватись тому, що багато українців, а особливо українок, намагаються якомога довше носити улюблені туфлі чи чоботи.



На жаль, у холодний сезон на взутті можуть утворюватись заломи, які роблять його непривабливим.

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Але їх можна легко усунути, вважає українська блогерка Діана Головець. На своїй сторінці у ТікТок вона опублікувала інструкцію, як це краще зробити.

Для цього потрібні праска та рушник. Заповнити носки взуття м'якою тканиною або газетами, щоб надати форму.

Потім злегка зволожити залом на взутті за допомогою води, накрити його тканиною та акуратно нагріти праскою. Можна також користуватись феном на середньому температурному режимі.

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Достатньо лише кілька хвилин такого впливу, після чого взуття буде як новеньке.

Також Діана дала пораду, як можна без зайвих затрат оновити весь гардероб.

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Раніше блогер з Київщини поділився лайфаком про те, чим можна замінити звичайний горщик для розсади.

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