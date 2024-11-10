Спокійно може на це піти: що робитиме Трамп, якщо путіна не влаштує його мирний план

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну із росією без повернення території. Ще одна умова — відмовитися від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Західні ЗМІ пишуть про це нині активно. Але політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак переконаний, що насправді у Дональда Трампа зараз жодних озвучених планів немає і поки що бути не може.

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«Є якісь креслення, які в різних частинах оточення Трампа фіксуються. Поки що це все збирається в одну дуже теоретичну комбінацію, і преса це обговорює. У Дональда Трампа жодних планів озвучених немає і поки що бути не може. Це елемент гри. Йому невигідно вийти й сказати: „Ось мій план. Я вже хочу зараз приступити до цього“. Поки він вивчатиме ситуацію», — вважає Олег Постернак.

Експерт нагадав, що український напрямок із 2017 року курував спецпредставник США Курт Волкер. Відповідно, Трамп схильний знайти людину, яка буде вести та супроводжувати цей кейс.

«А він, природно, довірятиме цій людині. Далі США запропонують й Україні, і росії сценарій мирного діалогу. Спершу він буде узгоджений, найімовірніше, із Зеленським. Але найочевидніший, найважливіший момент, — коли Трамп надасть умови путіну. Якщо останнього не задовольнять узгоджені між Америкою та Україною умови мирної угоди, у Трампа виникає можливість посилити Україну. Змінити свою риторику, показати путіну зуби. І в нього є така можливість: піти за сценарієм, характерним для типових „республіканців-рейганістів“. Ось цей момент „мир через силу“. Він спокійно може на це піти».

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Раніше експерт пояснив, чому не варто боятися зближення між Трампом і путіним.

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