Заробляв на підлеглих: заступник командира 110-ї ОМБр отримав підозру

Правоохоронці продовжують розслідувати факти зловживання службовим становищем серед офіцерів ЗСУ середньої ланки.

Так, ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який заробляв на відсутніх на службі підлеглих.

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За даними ДБР, з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

Слідчі виявили щонайменше 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн.

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За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий — він забрав у фігуранта сумку з 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

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Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю, зазначили в ДБР.

Як повідомляли «ФАКТИ», командира скандально відомої 211-ї бригади знову затримали. Олегу Побережнюку, який покривав знущання з військовослужбовців, повідомили про підозру щодо відсутності реакції на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

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