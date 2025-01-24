Зруйновано 12 будинків та магазин: мер Броварів показав наслідки нічного нальоту дронів на місто (фото)

У Броварах, де під час атаки російських дронів-камікадзе у власному будинку загинуло подружжя, загалом пошкоджень зазнали 12 приватних будинків та приміщення магазину.

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Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, за словами якого наразі на місці влучань працює комісія, яка визначить обсяги завданих збитків.

У Броварах постраждала приватна забудова. Фото зі сторінки Ігоря Сапожка

Також було пошкоджено приміщення магазину. Фото зі сторінки Ігоря Сапожка

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Наразі постраждалим надається уся необхідна допомога, а комунальники почали прибирати частин зруйнованих вибухом помешкань та господарських споруд.

У власному домі загинула подружня пара. Фото зі сторінки Ігоря Сапожка

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Тіла загиблих чоловіка та жінки під час гасіння пожежі виявили співробітники ДСНС. Фото зі сторінки Ігоря Сапожка

«Станом на зараз відомо про двох загиблих, інших звернень від мешканців даного мікрорайону до лікарні не було», — додав мер міста.

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Фіксують наслідки атаки і на Чернігівщині, де були також пошкоджені житлові будинки та автівки.

«Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Чернігівщину ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автівка в Корюківському районі. Інформація про постраждалих людей не надходила», — повідомили в обласній поліції.

Нагадаємо, що днями російські загарбники вдарили дронами-камікадзе по Харкову — вибухи лунали в районі щільної житлової забудови.

Фото зі сторінки Ігоря Сапожка

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