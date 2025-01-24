Цікаві знайомства та несподівані пропозиції: вихідні 25 та 26 січня будуть успішними для п'яти знаків зодіаку

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, розповіли, кому на майбутніх вихідних посміхнеться вдача, пише slovofraza.com.

Овен

У Овнів можливі нові можливості у професійній сфері, які їм варто використати. Також у цей час потрібно не прогаяти шанс зміцнити старі зв'язки та завести нові знайомства.

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Телець

Для Тельців вихідні будуть сприятливим часом для завершення давно розпочатих проектів та планування майбутніх справ. В особистому житті можливі приємні сюрпризи.

Рак

У Раків можливі зустрічі з друзями та сімейні заходи, які піднімуть настрій. Не виключено несподівані пропозиції, пов'язані з подорожами.

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Терези

У Терезів можливі цікаві знайомства, які переростуть у довгострокові стосунки. Робота над власними проектами принесе позитивні результати.

Стрілець

У Стрільців будуть динамічні та насичені подіями вихідні. На них можуть чекати спонтанні поїздки чи пригоди, а також багато нових вражень.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які переживуть кар'єрний зліт у 2025 році.

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