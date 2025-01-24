41.74 / 42.31 43.59 / 44.37
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Готовий повернутися на фронт рядовим: заарештований генерал Галушкін виступив зі зверненням

16:25 24 січня 2025
Генерал Юрій Галушкін готовий повернутися на фронт рядовим&nbsp;— Фото: Facebook/Петро Порошенко

Екскомандувач оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії військових командирів. Також він висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата. Про йдеться у листі Галушкіна, який оприлюднив його адвокат Михайло Величко.

«Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати», — йдеться в листі.

Галушкін також наголосив, що під час служби йому та його побратимам вдалося перетворити 6000 осіб Територіальної оборони, розпорошених по центрах комплектування, на 32 бригади чисельністю 115 тисяч бійців.

РЕКЛАМА

«Я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь», — написав він.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.

Справа проти генералів викликала резонанс у спільстві. На подію відреагували генерал поліції третього рангу Євген Жуков («Маршал») та колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

РЕКЛАМА

Фото: Facebook/Петро Порошенко

51

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Народжені під щасливою зіркою: яким знакам Східного гороскопу щастить завжди й у всьому

Успіх у кар&#39;єрі в 2025 році чекає на чотири знаки зодіаку. Фото Pixabay

Чотири знаки зодіаку переживуть кар'єрний зліт у 2025 році

Алла Пугачова з Філіпом Кіркоровим

Зустріч з Пугачовою передбачила Ванга: стало відомо, чому Кіркоров вважав Примадонну жінкою всього свого життя

Військові спілкуються з цивільним / Скриншот відео

Працівників ТЦК зобов’яжуть показувати обличчя і представлятися, а затримувати мають тільки поліцейські: нардепи хочуть змінити законодавство

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту