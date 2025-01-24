Готовий повернутися на фронт рядовим: заарештований генерал Галушкін виступив зі зверненням

Екскомандувач оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії військових командирів. Також він висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата. Про йдеться у листі Галушкіна, який оприлюднив його адвокат Михайло Величко.

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«Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати», — йдеться в листі.

Галушкін також наголосив, що під час служби йому та його побратимам вдалося перетворити 6000 осіб Територіальної оборони, розпорошених по центрах комплектування, на 32 бригади чисельністю 115 тисяч бійців.

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«Я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», днями Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.

Справа проти генералів викликала резонанс у спільстві. На подію відреагували генерал поліції третього рангу Євген Жуков («Маршал») та колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Фото: Facebook/Петро Порошенко

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