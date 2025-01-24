ЗМІ підозрюють родичів нардепа Железняка у бізнес-зв'язках з головою пропутінської партії в «ДНР»: що відомо

Мати народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка має спільне підприємство в окупованому росією Донецьку зі зрадником Алєксєєм Жигуліним, який очолює в так званій «ДНР» пропутінську партію «справєдлівая росія — патріоти за правду», пише «Апостроф» з посиланням на дані порталу Opendatabot.

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«Мова йде про досі зареєстроване та діюче ТОВ «Керуюча компанія офісного центру «Конгрес-Холл». Ірині Железняк — матері нардепа — належить 1,55% ТОВ та ще 4,28% - частка її покійного чоловіка Івана Железняка. Алєксєю Жигуліну належить 0,44% ТОВ «Керуюча компанія офісного центру «Конгрес-Холл»», — пише «Апостроф».

За інформацією ЗМІ, Жигулін залишається керівником однієї з «фракцій» фейкового «парламенту ДНР».

«Також за даними бази „Миротворець“, він є членом незаконного збройного формування на посаді „дронника“, яке воює проти Сил оборони України», — пише видання.

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Крім того, за інформацією ЗМІ, ТОВ «Керуюча компанія офісного центру «Конгрес-Холл» опікувалося однойменним бізнес-центром в Донецьку до російської окупації.

«Наразі, за даними ЗМІ, в бізнес-центрі, співвласником якого є родина депутата Железняка, розміщено управління ФСБ в так званій «ДНР», — пише «Апостроф».

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Раніше повідомлялося, що у нардепа Железняка знайшли родичів в рф і на ТОТ, чималі статки і можливі звʼязки з російськими спецслужбами.

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