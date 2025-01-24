Кульки з фольги у пральній машині: цікавий лайфхак для домогосподарок

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, які кошти не можна додавати до пралки-автомату, поділилися лайфхаком, який допоможе покращити якість прання, пише На пенсії.

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Потрібно просто покласти три кульки з алюмінієвої фольги у пральну машину. Їх можна сформувати самостійно з алюмінієвої фольги, яку найчастіше використовують у кулінарії. Кульки мають бути розміром з тенісні м'ячики. Декілька штук таких кульок потрібно покласти в барабан пральної машини.

Справа в тому, що алюміній здатний поглинати статичну електрику. При пранні одягу із синтетичних тканин можуть виникати електричні заряди. Кульки з алюмінію допоможуть зробити так, що речі з пральної машини не доведеться діставати наелектризованими.

Аналогічна ситуація виникає при сушінні одягу в сушильній машині. Тому в її барабан також бажано класти такі кульки.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна наточити леза бритви за допомогою фольги, а також про те, як фольга може допомогти при прасуванні.

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