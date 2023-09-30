Щоб не витрачатися на ремонт: які засоби не можна додавати в пралку-автомат
У скрутні воєнні часи з нестабільними зарплатами і пенсіями більшість українців вважають за доцільне не витрачатися на виклик майстра для виконання дій, які за бажання можна зробити самостійно. Зокрема, на нескладний ремонт пральної машини.
А деякі наші співгромадяни вважають більш доцільним не допускати ситуацій, які можуть привести до поломки пральної машини. Зокрема, не використовувати засоби, що виводять її з ладу. Про це пише Ukr.media.
Так, щоб бажання поліпшити якість прання не призвело до ремонту або купівлі нової пральної машинки, ніколи не варто додавати ці засоби в барабан.
Додавання в барабан пральної машинки-автомат таких не призначених для цього засобів, як засіб для миття посуду, сода, оцет і ефірні олії, а також кульки з фольги, вологих серветок і губок для миття посуду господині завжди роблять на свій страх і ризик. Адже для гарного прання цілком достатньо якісного прального порошку або спеціальних капсул. А ось бажання заощадити, виготовивши засіб для прання власноруч або поліпшити якість прання за допомогою лайфхаків з інтернету може обернутися справжньою бідою, аж до ремонту побутової техніки.
Насамперед під заборону потрапляють засоби для миття посуду, оскільки вони сильно піняться, що може призвести до перевантаження пральної машини, збоїв у її роботі, протікання і навіть поломки. Також вони містять агресивні речовини, здатні пошкодити тканину і викликати хворобливі реакції з боку шкіри. Додавати під час прання в пральній машинці сіль теж дуже небезпечно. Адже лайфхакери не пишуть, що солона вода — занадто агресивне середовище для побутової техніки. Харчова сіль швидко призведе до зносу й окислення алюмінієвих деталей пральної машинки.
Вкрай небезпечно додавати під час прання в пральній машині й ефірні олії. Вони, звісно, забезпечать приємний запах, але напевно частково залишаться на внутрішніх деталях машини, баку і шлангах. У результаті техніка може не тільки вийти з ладу, а й влаштувати патьоки у квартирі. А ось оцет використовувати можна при дотриманні правильного дозування. Він пом'якшує воду і позбавляє побутову техніку для прання від накипу. Але якщо ви використовуєте оцтову есенцію, то її обов'язково потрібно розбавляти водою у співвідношенні 1 до 8.
Як писали «ФАКТИ», ремонт побутових приладів може бути дорогим, тому необхідно правильно організувати догляд за ними, щоб продовжити термін експлуатації. Експерт дав кілька важливих порад щодо догляду за побутовою технікою.235