Швидкий манний пиріг: делікатес, який можна готувати хоч кожного дня

Манний пиріг, до того ж двоколірний, — справжній делікатес. Рецепт цікавий тим, що до його складу входить манна крупа і кефір, що надає тісту унікальну структуру, пише видання Aniagotuje.pl.

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Інгредієнти: манна крупа - 180 г (менше склянки)

кефір, йогурт або пахта — 380 мл

борошно — 160 г

яйця середнього розміру — 3 штуки

розтоплене вершкове масло — 100 г

цукор — 130 г

ванільний цукор — 16 г

какао — 1 столова ложка

розпушувач — 1,5 плоских чайних ложок

Приготування:

Налийте в миску трохи більш як 1,5 склянки (380 мл) кефіру (не з холодильника). Також додайте манної крупи. Все ретельно перемішуємо і відставляємо на кілька хвилин.

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Яйця збити з цукром міксером на великій швидкості до повного розчинення цукру в яйцях. В кінці збивання маса повинна бути пишною і світлою. Збивання може тривати до 10 хвилин (при хорошому міксері — до 5 хвилин).

У яєчні білки влити розтоплене й охолоджене вершкове масло. Також додати набряклу в кефірі (разом з кефіром) манку. Перемішайте все на низькій швидкості деякий час, поки інгредієнти не з’єднаються.

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Додати пшеничного борошна, просіяного з розпушувачем (1,5 чайної ложки). Все ретельно, але повільно перемішайте дерев’яною ложкою або лопаткою, поки інгредієнти не з’єднаються. Меншу частину тіста вилийте в окрему миску. Всипте до 15 грамів какао, потім перемішайте масу лопаткою.

Підготуйте форму для випікання, застелити дно папером для випікання, помажте зсередини маслом. Ложка за ложкою на сковороду викладайте світле і темне тісто. Можна також наливати їх по черзі в середину, як торт «зебра». В кінці варто розрівняти масу або навіть додатково перемішати її ложкою.

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Поставте форму з тістом в добре розігріту духовку. Можливість випічки зверху/знизу; середня полиця в духовці; температура — 180 градусів; час випічки — близько 40 хвилин і довше. Приблизно через 35 хвилин перевірте, чи випікається пиріг. Обережно відкрийте дверцята духовки й вставте в центр пирога дерев’яну шпажку. Якщо паличка висохла після її вилучення, значить, пиріг готовий. Після випікання залиште дверцята духовки трохи прочиненими. Через 5 хвилин можна виймати манний пиріг з духовки.

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