Солодка магія: чудовий рецепт ванільних булочок з маком та кунжутом

Це дуже вдалий рецепт приготування неймовірно смачних булочок до кави, чаю, молока. Вони виходять помірно солодкі, м'які та ароматні. Подавати такі булочки можна з медом, джемом, згущеним молоком, вершковим маслом. З цієї кількості інгредієнтів виходить 21 булочка, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно:

250 мл молока,

2 ч. л. сухих дріжджів,

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120 г цукру,

щіпка солі,

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1 яйце + 1 білок,

60 г вершкового масла,

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20 г ванільного цукру,

550 г борошна,

1 ст. л. олії.

Додатково: кунжут, мак

Для намащування: жовток, 2 ч. л. води або молока

Приготування

Всі інгредієнти попередньо зважте на вагах. В тепле молоко додайте 2 ч. л. цукру, дріжджі, 2−3 ст. л. борошна. Перемішайте, залиште опару на 20 хвилин. Збийте яйце та білок із сіллю, цукром та ванільним цукром. Додайте опару, поступово — борошно. Замісіть тісто, воно м'яке й пристає до рук.

В декілька етапів введіть вершкове масло. В самому кінці замісу додайте олію. Дайте тісту підійти годину. Руки та стіл змастіть олією, працюйте з тістом.

Розділіть на кульки вагою по 50 г. Округліть і одразу покладіть на деко. Накрийте харчовою плівкою та рушником, дайте підійти 20−30 хвилин.

Змажте поверхню булочок, посипте кунжутом, маком. За бажанням можна посипати штрейзельною посипкою чи цукром. Дайте виробам трішки підсохнути. Випікайте при температурі 180 градусів 15−20 хвилин.

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