Президент путін дедалі більше стурбований станом економіки росії воєнного часу, в той час як Дональд Трамп наполягає на припиненні війни в Україні, повідомили Reuters п'ять джерел, обізнаних із ситуацією. Російська економіка, рушійною силою якої є експорт нафти, газу та корисних копалин, активно зростала протягом останніх двох років, попри численні раунди західних санкцій, запроваджених після вторгнення рф в Україну у 2022 році, пише Reuters.

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Але в останні місяці внутрішня активність стала напруженою через дефіцит робочої сили та високі процентні ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася через рекордні військові витрати. За словами двох джерел, знайомих з думками в кремлі, серед частини російської еліти поширилася думка про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Днями Дональд Трамп заявив, що, якщо путін не піде на переговори, ймовірні нові санкції, а також тарифи проти рф, додавши, що росія прямує до «великих проблем» в економіці.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що путін готовий обговорити з Трампом варіанти припинення вогню, але при цьому наполягає, що необхідно визнати територіальні здобутки росії в Україні та відмовитися від її вступу до очолюваного США військового альянсу НАТО.

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Трамп «зосереджений на тому, щоб покласти край цій жорстокій війні» шляхом залучення широкого кола зацікавлених сторін, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у відповідь на запитання Reuters. В останні тижні радники Дональда Трампа відмовилися від його слів про те, що війна може бути завершена за один день.

За кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація Джо Байдена запровадила найширший пакет санкцій, спрямований на нафтогазові доходи росії. Цей крок, за словами радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, відкриває нову сторінку, яка дасть Трампу важелі впливу на будь-яких переговорах через економічний тиск на росію.

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Видання пише, що путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуті, включаючи контроль над територією, яка з'єднує материкову частину росії з Кримом, і ослаблення української армії, повідомило одне з джерел, знайомих з думкою в кремлі.

Російський президент також визнає, що війна чинить тиск на економіку, сказало джерело. За його словами, існують «дійсно великі проблеми», такі як вплив високих процентних ставок на невійськовий бізнес і промисловість.

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Раніше колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер скептично поставився до того, що путін погодиться на пропозицію президента США зупинити вторгнення в Україну, і пояснив, як команда Трампа має змусити рф до миру.

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