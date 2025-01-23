«Пропаганда»: авіаексперт про модернізацію росією літаків для запуску «Кинджалів»

рф використовує винищувач-бомбардувальник Су-34 для запусків аеробалістичних ракет типу «Кинджал» — така інформація днями з’явилась у мережі. Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський вважає, що це можливо технічно, але є нюанси.

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«Вони можуть переобладнати в Су-34, але запуск і відпрацювання не дасть можливості „Кинджалу“ розвинути потрібну швидкість, щоб стати аеробалістичною гіперзвуковою ракетою. Це звичайна російська пропаганда», — сказав фахівець.

Храпчинський додав, що для того, аби запустити «Кинджал», потрібна велика швидкість:

«Літак Су-34 може працювати на швидкостях близько 1,6−1,8 махів. МіГ-31К працює на швидкостях близько 2,8 махи, це дозволяє бути першою сходинкою для запуску на такій великій швидкості ракети „Кинджал“. Також важлива висота польоту. Для запуску „Кинджала“ потрібно перебувати на висоті близько 15 тисяч метрів, а для Су-34 це вже максимальна висота».

Те, що росіяни начебто адаптують літаки Су-34, Су-30, Су-35 для потужних можливостей, відбувається через те, що рф втрачає стратегічну авіацію, яка може запускати крилаті або балістичні ракети дальністю понад 500 кілометрів, зазначив Храпчинський.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія використовує технологію Другої світової для форсування річок.

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