Пенсія та соціальні виплати у спадок: хто має право отримати

Пенсіонери можуть не тільки збільшити розмір своїх виплат, але й передати соціальні страхові виплати у спадок. Крім того, члени сім'ї пенсіонера, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, мають право на його останню неотриману пенсію.

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Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

До складу спадщини входять права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини, і які не припинилися внаслідок її смерті. Права та обов’язки, що нерозривно пов’язані безпосередньо з особою спадкодавця, зокрема, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, — до складу спадщини не входять.

Тобто, спадкоємці померлої людини можуть отримати лише ті страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які належали застрахованій особі, та не були одержані нею за життя. Саме такі виплати передаються членам сім’ї постраждалого, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

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При цьому до складу спадщини можуть включатися і суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Також члени сім’ї померлого, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті можуть одержати виплату недоотриманої пенсії, нагадують на порталі «Дія».

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Для отримання такої виплати члени сім’ї повинні звернутися до органів Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті (стаття 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»), у тому числі непрацездатним членам сім'ї.

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Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена — батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування необхідно пред’явити: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження)

У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

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