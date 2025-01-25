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Гроші

Українцям видадуть 6500 грн «на зиму»: хто отримає гроші у січні

14:43 25 січня 2025
Купівля дітям теплих речей

Крім пенсії та «вікових виплат» українці можуть отримувати грошову допомогу від держави. Зокрема, йдеться про суму в 6 500 грн у рамках програми «Тепла зима», пише OBOZ.UA.

Виплати у січні додатково отримають понад 5 тисяч українських сімей — ті, кому не вдалося отримати таку допомогу у 2024 році. Зокрема йдеться про сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з дітьми.

Як відомо, вказана сума призначається, зокрема, на купівлю дітям теплих речей.

«Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право. Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомога „Тепла зима“ у розмірі 6 500 грн», — йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується: забезпечити надання виплати не вдалося зокрема, через необхідність уточнення даних отримувачів.

Водночас, Норвезька рада у справах біженців (NRC) відновила програму виплат для постраждалих від війни українців із сумою допомоги 10,8 тис. грн на домогосподарство. Щоб подати заявку, необхідно відповідати певним критеріям, мати всі документи та діяти відповідно до наданих інструкцій.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як перевести пенсію з «Укрпошти» на банківську картку і позбавитися візитів «листонош-маркетологів», які намагаються нав'язати пенсіонерам свій «товар».

Фото Pixabay

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