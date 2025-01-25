ТОП-5 помилок під час купівлі на зимових розпродажах: варто взяти на замітку

Зимові розпродажі — чудовий час для купівлі теплого одягу, взуття та аксесуарів за прийнятними цінами. Однак помилкове придбання речі, яку ви не будете носити з якихось причин, економією точно не назвеш.

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Яких типових помилок можна уникнути?

Не варто купувати річ, яка вам трохи мала. Цієї зими замала, а наступної може взагалі не застебнутись. Так, такою, на жаль, буває реальність. І зовсім вже мало приємного, якщо той, хто в курсі вашої покупки, запитає вас: «А чому ти не носиш те гарне пальто, куплене на розпродажу?»

Уникайте покупки на розпродажах ультрамодних речей сезону, якщо не хочете почути: «Це ті чоботи, які були модними в минулому сезоні?»

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Ще одна помилка — купувати те, що ні з чим не поєднується у гардеробі. Якщо ця річ тягне за собою придбання ще кількох, то яка тут економія?

Також не купуйте одяг, якщо ви хоч трохи сумніваєтеся, чи це носитимете. Наприклад, якщо вам здається, що це плаття чи пальто вас повнить.

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Не купуйте річ, якщо ціна вам подобається більше за саму річ.

Варто купувати тільки те, що ви одягнете не один раз і будете носити із задоволенням.

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До речі, одна з найвдаліших покупок на зимових розпродажах — невагомий «стограмовий» пуховик, який буде вам потрібен і навесні, і восени.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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