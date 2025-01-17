Світлий пуховик — хіт розпродажів: секрет того, як носити і не бруднити

Темний пуховик зручний передусім тим, що він немаркий. Світлий має гарний і фешенебельний вигляд, але не всі наважуються на його купівлю, бо не хочуть витрачати гроші й зусилля на часте чищення.

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Проте відмовлятися від покупки, особливо в період розпродажів, не варто. Потрібно знати секрети, як носити такий пуховик і не бруднити.

Потрібно знати секрети, як носити такий пуховик і не бруднити.

Перш за все, такий пуховик не варто носити щодня. Одягайте його за настроєм — наприклад, коли йдете на важливу зустріч, прогулянку на природі в сніговий день, особливо якщо збираєтеся робити фотосесію.

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Не одягайте світлий пуховик у мокру погоду і коли на вулиці грязюка.

Щоб не забруднити комір косметикою, носіть шарф. Щоб уникнути швидкого забруднення кишень, не кладіть у них ключі та гроші — для цього є сумка.

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Чим коротше світлий пуховик, тим менше зі зрозумілих причин він брудниться, особливо якщо ви користуєтеся громадським транспортом.

Особливо актуальні зараз білий, рожевий та вершковий кольори. Поєднувати такий верхній одяг можна з джинсами, темними брюками або того ж відтінку, що й сам пуховик.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому в гардеробі бажано мати також пуховик без рукавів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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