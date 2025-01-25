Ворог вночі атакував дронами Полтавську область: в ОВА показали фото наслідків нальоту

В ніч на 25 січня російські війська, крім Київщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, атакували також і Полтавську область.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації (ОВА).

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«Ворог вчергове атакував Полтавську область», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ОВА, у Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА «Герань-2» на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.

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«На щастя, без постраждалих», — зазнчили в адміністрації, додавши, що руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

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Зазначимо, що російські окупанти щоночі обстрілюють Україну. Зокрема, у ніч на 25 січня росіяни випустили по Україні 61 дрон і дві ракети. Ракети, як і більше половини дронів, було збито. При цьому в Київській області дрон атакував багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 осіб, серед них є діти. У Черкасах частково зникло світло.

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