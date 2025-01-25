Пішов на війну, коли молодшим двійнятам було по вісім місяців: ветеран з дружиною, у яких п’ятеро дітей, відкрили дитячий клуб раннього розвитку

— Ми з дружиною Віталіною і нашими п’ятьма дітьми (четверо синів і донька) живемо у приватному будинку, — розповів «ФАКТАМ» ветеран війни, голова громадської організації «Побратим 4.5.0. » Денис Боднар з міста Самар Дніпропетровської області. - Маємо закриту веранду загальною площею 60 квадратних метрів з теплою підлогою, опалюванням, з кухнею та санвузлом. На цій просторій з усіма вигодами веранді ми з дружиною й облаштували дитячий клуб раннього розвитку — дошкільна підготовка. Ясна річ, що малеча має бігати й гратися на свіжому повітрі, тож у дворі на території нашої садиби я власноруч побудував дитячий майданчик.

«Ігри чергуються з навчанням, яке триває 15−20 хвилин»

Першого разу Денис Боднар пішов боронити Україну у 2014 році. У 2017-му після поранення за станом здоров'я повернувся до цивільного життя.

ВІДЕО ДНЯ

— Але коли почалося відкрите вторгнення, я зібрав все, що було необхідно, й поїхав на фронт, — розповів «ФАКТАМ» Денис. - На той час нашим молодшим двійнятам, було тільки по вісім місяців. У 2022-му я, згідно з законом, міг не йти на війну, проте прийняв рішення долучитись до ЗСУ. Ми навіть з дружиною посварилися з цього приводу — Віталіна казала, що їй буде важко одній з п’ятьма дітьми. Я відповів, що маю бути зараз на фронті. Воював до 15 грудня 2022 року.

Коли почалося відкрите вторгнення, батько п’ятьох дітей Денис Боднар знову пішов на війну

— Як виникла у вас ідея створити дитячий клуб раннього розвитку?

РЕКЛАМА

— Ця тема нам з Віталіною дуже близька: ми обоє педагоги й маємо п'ятеро власних діточок. Взагалі ми дуже любимо дітей. Бізнес оформлений на дружину. У нас займається малеча у віці від трьох до семи років. Окрім цього, разом з дружиною продовжуємо працюємо в гімназії. Я вчитель фізичного виховання, Віталіна — креслення, малювання.

— Виходить, зранку працюєте в гімназії, а у другу половину дня — у власному закладі?

— Ні, не так. Наш клуб раннього розвитку працює зранку до 17-ї години — весь день. Адже ми взяли на роботу двох виховательок. Вони займаються з дітками, а ми з дружиною контролюємо і паралельно працюємо по своїй основній спеціальності в гімназії.

РЕКЛАМА

Денис з дружиною та молодшими дітьми

— Навчання з ранку до 17 години — це не занадто багато для дошкільнят?

— Вони навчаються далеко не увесь день. Розклад складено саме так, як найкраще для їхньої вікової категорії. Тобто більшу частину часу присвячується іграм. Як я вже казав, у дворі нашої садиби я побудував дитячий майданчик з гойдалками, гірками, будиночками, встановив великий батут (він користується найбільшим успіхом у малечі). Тобто день сплановано так, щоб діти займались різними цікавими активностями (розвивальні або просто ігри), які чергуються з навчанням тривалістю 15−20 хвилин — малювання, ліплення, лічба. Довше не вийде, бо дітлахам в такому віці ще важко концентруватися.

Приміщення клубу раннього розвитку облаштували на закритій веранді загальною площею 60 квадратних метрів з теплою підлогою, опалюванням, з кухнею та санвузлом

— Для свого клубу раннього розвитку ви розробили власну методику?

— За основу взяли загальнопедагогічну. Але за потреби імпровізуємо по ситуації.

«Дружині вдається і в гімназії працювати, і готувати їжу для дошкільнят»

— Розкладом передбачено денний сон?

— Так. Для цього розкладаємо ліжечка, постелі, а по завершенню «тихої години» все це збираємо.

— Як організоване харчування?

— Використовуємо меню шкіл та дитячих садочків — щоб харчування у нас було збалансоване і подобалось діткам. Здебільшого це супчики з курочкою, кашки, курячі котлетки та фрикадельки, йогурти, пісочне печиво тощо.

— Хто готує?

— Моя дружина. Їй вдається спланувати день так, щоб встигати й в гімназії працювати, і готувати сніданки, обіди, вечірні перекуси для дошкільнят, які відвідують наш клуб раннього розвитку.

Заняття (тут - малювання) тривають недовго й чергуються з іграми

— Скільки їх?

— Це значною мірою залежить від рівня сезонних захворювань. В холодну пору року — десь від восьми до п'ятнадцяти. Влітку було більше, бо в теплий сезон малеча майже не хворіє на застуди.

Наш клуб було відкрито першого серпня 2024 року. Дружина напередодні написала в соціальних мережах, що створено такий заклад, і батьки почали телефонувати. В перший день до нас привели, якщо не помиляюсь, 13 дітей. Той день запам’ятався передусім тим, що малечу було важко забрати з дитячого майданчика. Особливо їм сподобалося стрибати на здоровенному (шість метрів в діаметрі) батуті. Та й з гойдалок, гірки — також. Колесом носилися по тій території. Ми їх потім, мов гусенят, заганяли в садочок (посміхається).

Дітям дуже подобається ігровий майданчик

— Я правильно розумію, що заняття у вас в закладі тривають без канікул?

— Саме так. Проте субота та неділя — вихідні.

— Ваші власні діти займаються в вашому клубі раннього розвитку?

- Так.

— Якщо не секрет, скільки батьки платять за те, що їхні діти відвідують ваш клуб?

— Вартість послуг у нас поміркована — 350 гривень на день (це включно з харчуванням, оплатою праці двох виховательок і комунальних послуг). Приблизно 85 процентів батьків дають про наш заклад схвальні відгуки. Щодо тих, у кого є певні зауваження, то ми проговорюємо з ними ситуації, які викликали нарікання, і намагаємося виправити.

— Що вмітиме і знатиме дитина, яка відвідує ваш заклад, по досягненню семи років?

— В неї сформуються навички мислення (виховательки розв’язують з малечею головоломки), малювання, ліплення (розвиток дрібної моторики) і, що також дуже важливо, матиме практику спілкування в дитячому колективі.

— А писати, читати?

— Впевнено читати й писати вони ще не будуть — це вже шкільна програма за перший клас.

Раніше герой шоу «Холостяк» Олександр Будько (позивний «Терен»), який виграв грант щодо фінансування ветеранського бізнесу, розповів «ФАКТАМ», на розвиток якої справи потратить отримані гроші.

Фото надані Денисом Боднарем

57

Читайте нас у Facebook