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Суспільство та люди

«Ми можемо перемагати будь-яку армію світу»: доброволець про танковий обстріл, важке поранення, чмобіків та бізнес після ампутації

12:20 24 серпня 2024
Віталій Бакрев після втрати ноги відкрив студію «Фенікс»
ДМИТРО ФІЛЕНКО, спеціально для «ФАКТІВ»

«В нашій країні, на жаль, зараз стільки всього негативного, що хочеться це розбавити чимось хорошим, світлим, святковим», — каже 26-річний ветеран з Чернівців Віталій Бакрев. Після повернення з фронту, в рідній Буковині чоловік відкрив власну справу: студію яскравих емоцій, щоб дарувати радісні відчуття якомога більшій кількості людей. Раніше «ФАКТИ» розповідали історію бійця, який воюючи на фронті, розпочав свою справу — відкрив дві кав’ярні в Києві.

А от сам Віталій пройшов на війні справжнісіньке пекло: в перші ж дні широкомасштабного вторгнення чоловік записався в добровольці, захищав Україну на Київщині та Харківщині, в результаті танкового обстрілу отримав важке поранення і втратив кінцівку. Втім, боєць зберігає оптимізм і сили заряджати позитивом оточуючих. Своєю історією військовий поділився з «ФАКТАМИ».

«Мене цікавили одразу бої»

До початку «великої» війни Віталій Бакрев активно займався підприємницькою діяльністю. Чоловік зізнається, що взагалі не вірив у напад росіян по всій ділянці кордону України.

- Хоча за декілька днів до нападу я, мабуть, вже розумів, що так і станеться. Я був за кордоном у справах і у мене був знайомий з білорусі, який навчався у військовому закладі. За декілька днів до вторгнення він мені дзвонив і натякав на це, — пригадує боєць.

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Віталій Бакрев

Віталій жартує, що початок широкомасштабного вторгнення він… проспав. У ніч проти 24 лютого 2022 року військовий повернувся з Польщі і після важкої дороги ліг відпочити.

- І я дуже довго відсипався. А потім ввечері прокинувся і про все дізнався. Побачив безліч пропущених дзвінків, я передзвонив, а хлопці сказали, що війна вже почалася. Та все одно не вірилося. Ну ви що, жартуєте чи що? А потім я відкрив новини, — розповідає співрозмовник.

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Чоловік одразу вирішив, що піде в ЗСУ добровольцем, та у військкомат пішов не в перший день вторгнення. Справа в тому, що Віталій мав на меті мобілізуватися саме в бойову частину, тому почав шукати підходящий підрозділ.

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- Мене цікавили одразу бої. Військовий квиток у мене був, але він був пустий. Якщо б я одразу мобілізувався, то мене б відправили на якийсь блокпост в тилу і все, або у військову частину картоплю чистити чи тренуватися бозна скільки часу. Мене таке не влаштовувало, — запевнив військовий.

Метч стався на початку березня, коли чоловік зміг потрапити до добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Ніякого військового досвіду Віталій не мав і навіть строкову службу не проходив.

- Я взагалі в перший раз взяв до рук зброю 10 березня 2022 року в своєму підрозділі, — каже боєць.

Звідки ж взялася така шалена мотивація у людини, далекої від військової справи?

- А мені у голові не вкладається, як взагалі можна ухилятися від свого обов'язку? Коли таке відбувається в країні, то ховатися від ТЦК… Ну особисто мені навіть волонтерською справою було б замало займатися. Це фундаментально мене б знищило як людину, якщо б я не став на захист України, — розповідає боєць.

Віталій Бакрев із відвідувачами студії «Фенікс»

«У піхотинця небезпека на 360 градусів»

Військовий отримав те, чого і прагнув: пришвидшений курс молодого бійця, під час якого доброволець вистріляв в тирі усього дев’ять патронів, і одразу відправка на захист Київщини під Ірпінь.

- Ми були як друга лінія: якщо противник прорветься, ми мали його зустрічати. Ми там стояли і насправді звикали до обстрілів, а це важливий момент, бо навіть якщо десь далеко лунають обстріли, то не всі це, на жаль, можуть витримати, — пояснює співрозмовник.

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Чи було тоді страшно і нашому герою? Авжеж!

- Періодично страх завжди може з'являтися. Це нормально. Особливо в роботі піхотинця, коли у вас небезпека може бути на всі 360 градусів. Та треба вміти впоратись зі своїм страхом і контролювати себе, — каже військовий.

Коли ж окупанти були вигнані з Київської області, підрозділ Віталія вирушив на харківський напрямок під Ізюм. Там бої були особливо запеклі.

- У нас досить потужний противник в плані забезпеченості. Їм дають набагато кращу зброю. Ми не зустрічали жодного ворога без бронебійних куль. У них дуже великий запас боєприпасів. Я не вірив, що здійснювати стільки обстрілів це взагалі можливо. Були і чмобіки, звісно, але ми зустрічалися і з бригадами із наших тимчасово окупованих територій: Донецька і Луганська. Вони, мабуть, найкраще за всіх себе показували. Бувало, що брали і в полон, і ті полонені спочатку казали, що повістка прийшла, тому вони і в Україні, а потім виявлялося, що ніяка не повістка, а вони просто підписували контракт, щоб грошей заробити, — розповідає доброволець.

Віталій Бакрев із побратимами

Дві доби під обстрілом

24 серпня 2022 року на День Незалежності України Віталій Бакрев отримав тяжке поранення ніг.

- 23 серпня вранці ми розпочали наступальну операцію в Харківській області. Ми взяли в облогу між двох лісосмуг ворожу роту. Вони викликали танкове підкріплення. На жаль, підтримати нас з повітря було нікому, а ці танки розгулювали собі і робили, що їм заманеться. Таким чином майже дві доби нас обстрілювали! І ввечері, 24 серпня, під час одного з таких танкових обстрілів, біля мене розірвався снаряд, і уламки потрапили прямо в окоп і мені по ногах, — пригадує боєць.

Травми були жахливі.

- Поранило ліву ногу. Крові наче не було, але я відчував, що рухати нею було не варіант: дуже глибокі рани були в районі коліна, з вихідними отворами від уламків. А праву ногу ніби перерізало. Вона трималася тільки на м'ясі. Коліно вигнуло в праву сторону, стирчала кістка, — каже Віталій.

Та швидко евакуювати бійця в безпечне місце не було можливості: зв'язок «впав» і ще близько 40 хвилин з перебитими ногами чоловік відстрілювався з кулемету. Коли ж медики на пікапі змогли дістатися до бійця, то одразу ж повезли його до лікарні. Там лікарям довелося ампутувати Віталію праву ногу.

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- Лікарі казали, що намагатимуться зробити все можливе, але я думаю, що там була загроза життю і лівій нозі, — розповідає доброволець.

«Хотів повернутися в бізнес швидше, ніж навчитися ходити»

Військовий зізнається, що втрату кінцівки прийняв без драматичних психологічних викликів для себе.

- Я ж доброволець, тому розумів всі варіанти, які можуть бути. Цей для мене, в принципі, був найгірший, але як виявилось, насправді все не так погано, — запевняє чоловік.

Зараз Віталій вже отримав протез, та поки все ж віддає перевагу пересуванню на милицях, адже травмована кінцівка болить і необхідний тривалий процес реабілітації.

- Я навіть не так швидко хотів навчитися ходити, як відновити свою підприємницьку діяльність. Мені здається, що я скоріше стану потужним підприємцем, ніж почну ходити, — зазначає військовий.

"В нашій країні, на жаль, зараз стільки всього негативного, що хочеться це розбавити чимось хорошим, світлим, святковим», — каже Віталій

Нагода повернутися до розвитку бізнесу з’явилася після того, як чоловік отримав державний грант на відкриття власної справи. Доброволець відкрив студію яскравих емоцій, де продає квіти, подарунки і різноманітний святковий крам. Свою студію боєць назвав «Фенікс» — саме такий позивний Віталій мав у війську.

- Мені самому подобається такі сюрпризи робити для людей, тому я вирішив зробити це своєю роботою. Робити комусь подарунок мені було завжди набагато приємніше, ніж отримувати самому. Мені подобаються всі ці приємні клопоти, як обрати різні сорти квітів і гратися тут можна по-різному, — каже доброволець.

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По завершенню реабілітації чоловік прагне повернутися у рідний підрозділ до своїх побратимів, щоб продовжувати знищувати окупантів, наближаючи перемогу.

- В моєму батальйоні було дуже багато іноземців: з обох американських континентів, з Африки, добровольці майже з усіх європейських країн, навіть було два японці з Токіо. І от скажіть нашому бійцю: візьми Javelin (протитанковий ракетний комплекс — Авт.) стрибай в пікап і йди вальни танк. Він це зробить. Скажеш це комусь іншому, він подумає, що це жарт, а коли зрозуміє, що ти йому даєш таке бойове завдання, він посивіє від жаху. Іноземці звикли воювати за підтримки авіації. У них піхотинець, грубо кажучи, майже нічого не робить, а заходить і підчищає територію, яка вже простріляна авіацією, танками. А ми, так буває, навіть без прикриття змушені йти в наступ або оборонятися. І от завдяки нашому бойовому духу, завдяки мотивації, ми можемо перемагати будь-яку армію світу, — резюмував Віталій Бакрев.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали неймовірну історію тероборонця, який після подвійної ампутації пробіг Бостонський марафон, вийшов на танцювальний паркет і став дайвером.

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