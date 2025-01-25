Будь як Арабелла: користувачі мережі радять Харпер Бекхем брати приклад з онуки Трампа

Вікторії та Девіду Бекхемам часто радять не «роздягати» їх 13-річну доньку Харпер у намаганні надати їй «більш дорослий» вигляд.

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До того ж тепер у «доброзичливців», схоже, з'явився приклад того, як повинна одягатися дівчина-підліток, яка не хоче відчувати себе «маленькою дівчинкою», але при цьому не створює «вульгарний» вид. Такий висновок можна зробити зі світлин, які опублікувала у соцмережі донька американського президента Іванка Трамп.

Дональд Трамп, Іванка Трамп та її діти

Багатьох користувачів мережі привабила зовнішність її 13-річної доньки Арабелли, яка переймає стиль матері та виглядає старшою за свій вік.

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На заходах, присвячених вступу Дональда Трампа на посаду президента, Арабелла приміряла кілька образів. На службу до церкви Святого Іоанна 43-річна Іванка та її дочка від чоловіка-мільйонера Джареда Кушнера прийшли в ідентичних червоних пальтах бренду Suzannah London.

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А напередодні перед інавгурацією Арабелла з'явилася у чорно-білому пальті своєї мами Іванки того ж бренду, яке вона одягла з чорною водолазкою та шкіряними рукавичками. У цьому пальті Іванка Трамп виходила у світ у 2019 та 2020 роках.

Іванка та Арабелла Трамп

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На офіційну частину інавгурації Арабелла прийшла у кремовому пальто-кейпі та коричневих ботильйонах.

На думку користувачів, Арабелла стає все більше схожою на маму. Вона не тільки вигулює вбрання Іванки, а й переймає її елегантний, класичний стиль, чим відрізняється від більшості підлітків. Одні користувачі порівняли Арабеллу з іншими відомими дітьми знаменитостей. Наприклад, з Харпер Бекхем, стиль якої часто критикують, та дітьми Кім Кардаш'ян. Інші впевнені, що вбрання, яке носить внучка Трампа, «старять» її.

Арабелла та Іванка Трамп

«Дочка, як і мати: така ж стильна та елегантна», «Мамина донька», «Арабелла така красива», «Вона взяла найкраще з обох батьків», «От як треба одягати дитину по-дорослому. Не в бікіні, не в топи і шорти», «Іванка стежить за тим, щоб їхня дочка одягалася на публічні заходи скромно і відповідно до віку, на відміну від Бекхемів», «Мені здається, що бежевий ансамбль трохи застарий для яскравої 13-річної дівчинки», «Дітей Кардаш'ян ніколи не назвуть „стильними“, якщо вони запозичать вбрання своєї матері!», — пишуть у мережі.

Користувачі також зазначили, що онука 78-річного Дональда Трампа помітно зросла з часу його першого президентства, яке розпочалося у 2016 році. Тоді їй було лише п'ять років. Влітку минулого року Арабеллі виповнилося 13 років. Вона перша дитина Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера, які одружені з 2009 року. У дівчинки є два молодших брати — Джозеф і Теодор. У своєму віці Арабелла вільно володіє китайською мовою і навіть співала для голови КНР Сі Цзіньпіна під час візиту його візиту до США у 2017 році.

Іванка трамп, Ерік Трамп та Тіффані Трамп зі своїми родинами

Нагадаємо, Дональд Трамп, крім чотирьох дітей від першого шлюбу, має 18-річного сина Беррона від Меланії Трамп, який навчається у Нью-Йоркскому університеті. Беррон добре володіє рідною мовою своєї матері, до того ж знає ще і французьку. Президента Трампа іноді дратує, що син розмовляє с Меланією Трамп словенською, яку не розуміє його батько.

На інаугурації Трампа Беррон Трамп з'явився у стильному темно-синьому костюмі, який поєднав із краваткою в тон та контрастною білою сорочкою. Він був найвищим чоловіком на цьому заході.

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