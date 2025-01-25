У США представили розкішний «бункер Судного дня»: у скільки він обійдеться найбагатшим людям

На фоні загрози ядерної війни американська компанія SAFE оприлюднила плани будівництва розкішного бункера у штаті Вірджинія, неподалік від Вашингтона. У будівлі вартістю 300 мільйонів доларів розмістяться 625 найбагатших людей світу на випадок глобальної катастрофи.

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Підземний бункер, який отримав назву Aerie, запропонує клієнтам шанс вижити, якщо на землі станеться Армагеддон. Але за це доведеться викласти по 20 мільйонів доларів, йдеться у статті Daily Mail.

Попри те, що бункер розташований в безпосередній близькості від Білого дому у Вашингтоні, керівники нового сховища наполягають на тому, що його розташування є лише «збігом обставин». І будівництво не має нічого спільного з глобальною напруженістю і побоюваннями щодо Третьої світової війни.

Цей бункер — лише одна з низки подібних схованок, створених за останні кілька років для дуже заможних людей. Кім Кардашьян, Марк Цукерберг і Том Круз зізналися, що побудували свої власні бункери, або зареєструвалися на місце в одному з розкішних сховищ.

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Що ж запропонують тим, хто готовий буде викласти 20 мільйонів доларів за бункер? Як пише видання, клієнти не лише матимуть доступ до фортеці, якщо настане кінець світу, але й зможуть спуститися в капсули, коли відчують загрозу своїй безпеці.

Окрім матраців з піни з ефектом пам'яті та мармурової підлоги, вони матимуть неперевершений набір зручностей, включаючи медичну допомогу на основі штучного інтелекту, незліченну кількість «оздоровчих програм» та ідеальне поєднання «захисту та розкоші».

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У сховищі також будуть розкішні вишукані ресторани, критий басейн, центри холодового занурення, кабінети внутрішньовенної терапії, боулінг і скеледром.

За словами директора з медичної готовності SAFE Наомі Корбі, «непроникна резиденція» підкреслить як приватність, так і безпеку. Вона додала, що у бункері мільйонери матимуть умови для «ведення бізнесу» за «непроникними» стінами. Також там будуть медичні центри MediShield, де клієнти зможуть лікуватися від недуг і отримувати життєво важливе лікування за допомогою інструментів, що працюють на основі штучного інтелекту.

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«Команда висококваліфікованих медичних фахівців компанії забезпечить вам ті ж самі стандарти, що і в медичному відділенні Білого дому», — обіцяють ті, хто зводить бункер.

Передові роботизовані служби надаватимуть медичну допомогу найвищого рівня і реагування на надзвичайні ситуації незалежно від місця розташування.

Кожен бункер буде побудований під землею, за винятком пентхауса на даху та клубу для членів. Але знаменитостям і магнатам не бракуватиме краєвидів, адже завдяки «інтерактивним стінам і стелям» вони зможуть уявити себе де завгодно.

Корбі додала, що після відкриття будівництва буде доступна чотирирівнева система членства. Найнижчий рівень — для «помірно успішних генеральних директорів», тоді як «членство притулку» передбачається лише за запрошенням для тих, хто заслуговує на бункер золотого стандарту. Директори компанії все ще обговорюють, кому саме це буде запропоновано.

Окрім бункера у Вірджинії, компанія планує розширити свою імперію розкішних сховищ в інших частинах Сполучених Штатів. На завершення будівництва піде кілька років, але вже у 2026 році потенційні клієнти зможуть спробувати схованку. Як повідомляється, компанія отримала тисячі запитів від заможних людей з усього світу.

І не виключено, що такі інвестиції цілком виправдані. Оскільки відомо, що путін планував застосувати ядерну зброю, а посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Третя світова війна вже почалася.

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