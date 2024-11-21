Підтвердження того, що росія знизила поріг застосування ядерної зброї, з'явилося в той самий день, коли москва заявила, що Україна вперше запустила американські балістичні ракети по російській території, безумовно, не є збігом обставин. Схоже, що путінське брязкання ядерною зброєю вийшло на новий, ще більш небезпечний рівень, зазначає редактор з питань безпеки і оборони видання SkyNews Дебора Хейнс.

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«Російський президент неодноразово використовував неявні і прямі погрози розгортання ядерної зброї проти України та її союзників з того часу, як він розпочав повномасштабне вторгнення. Британські та американські офіційні особи заявляють, що вважають це вивертом, щоб залякати Захід і змусити його не надавати Києву все більш смертоносну зброю, необхідну йому для боротьби, і закликають свої столиці не піддаватися на російську тактику залякування. Але путінське балансування на межі застосування ядерної зброї щонайменше сповільнило ключові рішення західних столиць — як надання танків, літаків і ракет українським військовим — через побоювання спровокувати нову ескалацію насильства з боку росії».

Однак щоразу, додає Хейнс, коли Захід надавав новий рівень військової допомоги, ядерна загроза так і не матеріалізовувалася.

«Вашингтон сподівається, що так буде і цього разу, після того, як Джо Байден нарешті погодився дозволити Україні бити балістичними ракетами, наданими США, по цілях на території росії. Чи дійсно путін планує ескалацію війни в Україні до прямої конфронтації з НАТО, чи його погрози знову були лише пустослів'ям? Тепер це буде перевірено після заяви його власного міністерства оборони про те, що Україна 19 листопада випустила шість ракет армійських тактичних ракетних комплексів на територію росії».

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Раніше повідомлялося, що Україна вперше вдарила по росії ракетами Storm Shadow — ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом рф.

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