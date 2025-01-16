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Стиль життя

Сумка як прикраса: ще одна ідея для подарунка на День святого Валентина

22:27 16 січня 2025
клатч

День святого Валентина наближається. А це означає, що час продумати подарунок коханій людині. Це завжди непросто.

Прекрасна ідея подарунка для дівчини — сумка-клатч, яка стане справжньою окрасою вбрання. Такий аксесуар не менш привабливий, ніж кольє або сережки. Як правило, в його дизайні використовують намистини, паєтки, стрази… Зараз дуже модні, наприклад, сумки з намистин, стилізованих під перли. Дуже гарно та вишукано виглядає ручка з намистин або брошка на клатчі.

Отримати таку чарівну сумочку мріє кожна модниця.

До слова, деякі моделі сумок певних виробників не менш цінні, ніж колекційні вина і віскі, а також предмети мистецтва. Але навіть досить бюджетний красивий клатч може послужити початком колекції вечірніх сумочок, яку за бажання можна передавати у спадок.

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Вибирайте для подарунка якісні аксесуари — це важливо. Такий клатч поза часом і модою. Звертайте увагу на речі ручної роботи — ексклюзивність дуже цінується в усі часи.

Нагадаємо про те, які речі в жіночій сумочці негативно впливають на енергетику і притягують бідність.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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