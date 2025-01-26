Дрони ворога атакували вночі Суми та Харків, є руйнування

У ніч проти 26 січня під ударом ворожих дронів-камікадзе знов перебувала Сумщина.

В обласній адміністрації повідомили, що в Сумах пролунали два вибухи — пошкоджені будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

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Місцевий моніторинговий канал SUMYLIKE TG зазначає, що один з вибухів пролунав на відкритій території в сквері Дружба в районі проспекту Шевченка.

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Протягом ночі ППО в небі над Сумщиною збила сім «шахедів».

А на Дніпропетровщині українські охоронці неба збили шість дронів-камікадзе противника. Росіяни тричі увечорі напередодні та у ніч на 26 січня били по області з артилерії. Під ударами знаходилася Нікопольщина — з десяток снарядів росіяни випустили по Нікополю та Мирівській громаді. В обласній ОВА повідомили, що, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Також під атакою ворога перебувала Харківщина. Як повідомив мер обласного центру Ігор Терехов, один з ударів противника був завданий по приватному будинку в Основʼянському районі міста.

«За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає. Профільні служби вже працюють на місці: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу», — зазначив міський голова Харкова.

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Загалом, за даними командування Повітряними силами ЗСУ, противник застосував 72 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!» — зазначили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні вдень у Харкові також відбивали атаку дронів-камікадзе. Вибухи лунали в чотирьох районах обласного центру, в місті тимчасово виникали проблеми з електро- та водопостачанням.

Фото з відкритих джерел

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