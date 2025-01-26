Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на якому побував і президент Зеленській, вчергове торкнувся теми російсько-української війни. Він сказав, що путін надмірно витрачає кошти на армію і веде росію до банкрутства, повідомляє Businessinsider.

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«путін після вторгнення в Україну повторює помилки радянського керівництва, — сказав Сікорський. - Радянський Союз кинув виклик Заходу і програв».

За словами Сікорського, путін «офіційно заявляє, що за часів Брежнєва Радянський Союз перевитрачав кошти на армію і збанкрутував країну». При цьому путін «дуже наголошує, що ця помилка не повинна повторитися. І він робить саме це».

У 2025 році росія планує витратити 6,3% свого ВВП на національну оборону, що є найвищим рівнем з часів холодної війни. Тим часом витрати на оборону складуть 32,5% її федерального бюджету в порівнянні з 28,3% у 2024 році.

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Сікорський сказав, що росія під керівництвом путіна «протиставила себе країнам, які раніше були дружніми або нейтральними», що є віддзеркаленням її ізоляції радянських часів. Як приклад, він навів Швецію і Фінляндію, що вступили до НАТО в результаті вторгнення росії в Україну.

Тим часом аналітики прогнозують, що фінансові резерви росії можуть вичерпатися до кінця року.

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