Нові вакансії для шукачів пригод: скільки заробляють працівники в Антарктиді

В той час як в Україні мільйони людей через війну втратили роботу, Британська антарктична служба оголошує набір на різноманітні посади на своїх дослідницьких станціях в Антарктиді. Шукають теслярів, кухарів, електриків, сантехніків, суднових офіцерів, операторів заводів та інших професіоналів, які бажають подати заявку на роботу, що пропонує широкі можливості.

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Ця робота унікальна та залишає спогади на все життя, пише видання BAS (British Antarctic Survey). Успішні кандидати будуть працювати у найвіддаленіших і найкрасивіших місцях на Землі, створюючи міцні дружні зв'язки та роблячи свій внесок у науку, важливу для розуміння змін у нашому світі.

Елоїза Севіль, тесляр на дослідницькій станції Halley VI, яка розташована найдалі на південь серед усіх станцій, розповідає про свій перший сезон в Антарктиді: «Ця робота не схожа на жодну іншу. Я зішкрябую лід з дерева, катаюся на лижах і будую об'єкти в одному з найекстремальніших місць на Землі. Дивно, як швидко все це стає нормальним. Тут найцікавіші та найавантюрніші люди, яких я зустрічала, і вони водночас абсолютно нормальні! Якби я знала про цю можливість раніше, то давно б уже тут працювала. Це не просто холодно — це круто!»

Олів’є Юбер, менеджер з громадського харчування в британській антарктичній групі, до цього був шеф-кухарем у ресторані, відзначеному зіркою Мішлена. Він вирішив змінити обстановку і тепер працює в Антарктиді, де провів зиму на станції Rothera і літо на станції Halley VI. «Бути шеф-кухарем в Антарктиді — це зовсім інший досвід. Харчування є важливою частиною життя на півдні. Потрібно створювати цікаві та поживні страви з обмежених запасів. Але це привілей — готувати для команди, яка стає твоєю сім’єю під час перебування тут. І краєвиди з кухні просто неймовірні!»

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Контракти тривають від шести до 18 місяців і є гнучкими. Роботу можна розпочати з травня, а заробітна плата варіюється від 34 000 до 66 000 євро на рік залежно від професії. Усі витрати на проживання покриваються, включаючи житло, харчування, проїзд, спеціальний одяг, інструменти та навчання.

Нагадаємо, у України теж є дослідна станція у Антарктиді «Академік Вернадський», яка продовжує працювати навіть під час повномасштабного вторгнення росії.

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