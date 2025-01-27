Ворог продовжує атакувати Україну: над Дніпропетровщиною збили 13 БПЛА, а добрі дрони вдарили по НПЗ у російській твері

В ніч проти 27 січня у Києві та деяких інших регіонах було чутки звуки вибухів та працювала ППО. Ворог атакував Україну ударними безпілотниками.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Вибухи у Києві було чути приблизно о 02:39. Незадовго до цього у столиці оголосили тривогу. Військові попереджали, що на місто летять ворожі БпЛА.

«Увага! Місто Київ! Перебувайте в укриттях! Над північно-східною частиною міста ворожий ударний БпЛА», — йшлося у повідомленні.

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, повідомили у КОВА.

РЕКЛАМА

Повітряна тривога оголошувалась у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій.

Про відбій повітряної тривоги оголошення надійшли близько половини сьомої ранку.

РЕКЛАМА

Пізніше у Повiтряних силах повідомили, що у ніч на 27 січня противник атакував Україну 104 «шахедами» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 и ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.



Ввечері та вночі підрозділи ПвК «Схід» знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

РЕКЛАМА

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. На верхніх поверхах вибито вікна, двері, також на парковці пошкоджено авто.

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства.

На щастя, люди не постраждали.

На Запоріжжі ворог бив по 11 населених пунктах. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також постраждали населенні пункти Херсонщини.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 — дістали поранення, зазначили у Херсонській ОВА.

РФ також атакувала Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Повідомляли про щонайменше десять вибухів.

На Сумщині пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти, повідомили в ОВА.

На фронті за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Противник завдав 31 авіаційного удару, застосувавши 41 КАБ, майже сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

«Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій», — повідомили військові.



Ворог також має втрати на фронті

Та в своєму тилу. За даними Телеграм-каналу «Андрющенко Time», українські дрони подолали відстань у 750 км.

Близько 00:00 наші дрони атакували НПЗ в Твері. Місцеві мешканці повідомили, що чули вибухи, у будинках вибиті вікна.

«Офіційна Тверь звітує про відсутність наслідків та „все збили“. Проте, місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища „Елеватор“ скаржаться на вибиті вікна після вибхуів», — йдеться у повідомленні.

Пожежі або інших візуальних наслідків мониторингом на встановлено.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Україну. Найбільш постраждали Суми та Харків.

119

Читайте нас у Facebook