Нічна атака дронів: на Прикарпатті пошкоджено критичну інфраструктуру, сталися загоряння

В ніч на понеділок, 27 січня, російський ворог атакував, крім столиці, ще низку регіонів, включно з Івано-Франківською областю.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

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За її словами, минулої ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю росіян стали об’єкти критичної інфраструктури. Станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила.

Однак в одному з місць удару зафіксовано загоряння, там працюють відповідні служби.

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«Дякуємо силам ППО за захист. І усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак. Вкотре звертаюсь до мешканців краю не нехтувати сигналами „повітряної тривоги“ і подбати про власну безпеку», — написала вона.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Мірцінків уточнив, що росіяни били не тільки по області, але й по самому місту.

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«Насамперед дякую нашій ППО, хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Слава Богу все обійшлося. Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна», — розповів він.



Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок нічної атаки на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.



Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Наразі триває ліквідація пожежі на площі 500 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

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Як повідомлялось, у ніч на 27 січня противник атакував Україну 104 «шахедами» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Напередодні від російських атак найсильніше постраждали Суми та Харків.

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