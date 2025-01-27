Приїхав під виглядом відвідин доньки: СБУ затримала «сплячого агента» росії на Донеччині

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Донеччині. Ним виявився 56-річний громадянин рф, який коригував удари рашистів по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

За даними СБУ, агент прибув до України з москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району.

Він мешкав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.

Влітку 2024 року агента «активувала» російська розвідка й поставила йому завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті.

РЕКЛАМА

Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відстежував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ.

Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ.

РЕКЛАМА

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон з доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

РЕКЛАМА

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала групу російських агентів, якими керував київський адвокат.

342

Читайте нас у Facebook