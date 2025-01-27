П’ятеро травмованих: росіяни вдарили по підприємству в Нікополі

Після нічної атаки російські військові продовжують обстрілювати українські міста з важкої артилерії. Так вранці понеділка, 27 січня, ворог завдав удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Було пошкоджено промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Внаслідок артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині спалахнуло промислове підприємство — травмовані п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані», — написав він.



У Дніпрі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

«У Дніпрі на місці надзвичайної ситуації продовжують працювати відповідні служби. Комунальники прибирають на подвір’ях понівечених через російську атаку будинків. Збирають уламки та бите скло», — зазначив Лисак.

Крім того, у місті працюють благодійники. Вони видають мешканцям будматеріали, щоб оперативно затулити вибиті вікна та двері. Волонтери організували гаряче харчування, чай та каву. Поряд розгорнутий пункт обігріву.

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«Продовжується реєстрація пошкодженого майна. Правоохоронці фіксують руйнування. Люди згуртовані та підтримують один одного. Дякую всім, хто приходить на допомогу в найскрутніші моменти», — додав Лисак.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Прикарпатті в результаті атаки російських дронів також пошкоджено критичну інфраструктуру. Вогнеборці ще продовжують ліквідувати загоряння.

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