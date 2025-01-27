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Події

П’ятеро травмованих: росіяни вдарили по підприємству в Нікополі

13:20 27 січня 2025
Рятувальники Дніпропетровщини на місті обстрілу, фото ДСНС

Після нічної атаки російські військові продовжують обстрілювати українські міста з важкої артилерії. Так вранці понеділка, 27 січня, ворог завдав удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Було пошкоджено промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Внаслідок артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині спалахнуло промислове підприємство — травмовані п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані», — написав він.

У Дніпрі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

«У Дніпрі на місці надзвичайної ситуації продовжують працювати відповідні служби. Комунальники прибирають на подвір’ях понівечених через російську атаку будинків. Збирають уламки та бите скло», — зазначив Лисак.

Крім того, у місті працюють благодійники. Вони видають мешканцям будматеріали, щоб оперативно затулити вибиті вікна та двері. Волонтери організували гаряче харчування, чай та каву. Поряд розгорнутий пункт обігріву.

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«Продовжується реєстрація пошкодженого майна. Правоохоронці фіксують руйнування. Люди згуртовані та підтримують один одного. Дякую всім, хто приходить на допомогу в найскрутніші моменти», — додав Лисак.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Прикарпатті в результаті атаки російських дронів також пошкоджено критичну інфраструктуру. Вогнеборці ще продовжують ліквідувати загоряння.

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