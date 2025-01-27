Скандального тренера з росії звільнили зі збірної після провалу у Лізі націй

Екснаставника команди росії з футболу Станіслава Черчесова, якого штрафували за неповагу до казахської мови, звільнено з посади головного тренера збірної Казахстану, повідомляє офіційний сайт національної федерації.

ВІДЕО ДНЯ

Під керівництвом 61-річного фахівця казахи провели шість матчів у дивізіоні В Ліги націй і жодного разу не виграли (п'ять поразок та одна нічия з ганебною різницею м'ячів — 0:15), вилетівши у третій за силою дивізіон.

Кандидатура нового головного тренера збірної Казахстану розглядається.

Нагадаємо, що колишній воротар «Спартака» та збірної росії 61-річний Черчесов до переїзду до Казахстану в червні 2024 року очолював угорський «Ференцварош», з яким здобув два чемпіонські титули та завоював Кубок країни.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Черчесов удостоївся пародії за провал збірної росії на Євро-2020.

Фото kff. kz

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook