Страждатиме увага: вчені назвали нову небезпеку для літніх людей

Нещодавнє дослідження виявило важливий зв’язок між температурою в приміщенні та когнітивними можливостями літніх людей, наголошуючи на тому, як зміна клімату може збільшити ризики для їх психічного благополуччя, пише knowridge. До речі, нещодавно «ФАКТИ» писали, що у ЄС планують позбавляти прав водіїв пенсійного віку. І пов’язано це саме з рівнем концентрації уваги.

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Дослідження, проведене вченими з Інституту дослідження старіння Хінді та Артура Маркуса у США, дає нові знання про те, як екологічні фактори впливають на старіння населення. Дослідження виявило, що літні люди повідомляли про найменші труднощі з фокусуванням, коли температура в їхніх домівках залишалася в межах 20−24 ˚C.

Коли температура виходила за межі цього діапазону, ймовірність проблем із концентрацією подвоювалася при збільшенні або зниженні на 4 ˚C. Це свідчить про те, що підтримка стабільного середовища в приміщенні має вирішальне значення для когнітивного здоров’я.

Річне обсерваційне дослідження під назвою «Температура навколишнього середовища вдома та самооцінка уваги літніх людей» спостерігало за 47 особами віком від 65 років. Дослідники реєстрували температуру в їхніх домівках і відзначали, що вони повідомляли про проблеми з увагою.

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Висновки показують, що навіть поточні кліматичні умови піддають ризику людей похилого віку. Багато хто вже відчуває підвищену температуру в приміщенні, яка може погіршити їхні когнітивні здібності.

Дослідження викликає особливе занепокоєння щодо населення з низьким рівнем доходу. Цим групам часто не вистачає ресурсів для підтримки постійної температури в приміщенні, що робить їх більш вразливими до когнітивних проблем, спричинених сильною спекою чи холодом.

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«Наші висновки підкреслюють важливість розуміння того, як фактори навколишнього середовища, такі як температура в приміщенні, впливають на когнітивне здоров’я старіючого населення, — сказав доктор Амір Баніасаді, провідний автор дослідження та експерт із впливу зміни клімату на людей похилого віку. — З підвищенням глобальної температури забезпечення доступу до середовища з контрольованою температурою буде мати вирішальне значення для захисту когнітивного благополуччя».

Раніше публікувалися результати масштабного наукового дослідження, яке свідчить, що рутинна робота підвищує ризик деменції.

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