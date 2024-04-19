Рутинна робота підвищує ризик деменції: оприлюднено результати масштабного наукового дослідження

Вікова деменція руйнує життя як пересічних людей, так і відомих на весь світ знаменитостей. Разом з тим, згідно з результатами останнього дослідження, на розумові здібності впливає праця. Так, рутинна робота з низьким рівнем розумової стимуляції у віці 30, 40, 50 і 60 років на 66% підвищує ризик легких когнітивних порушень і на 37% - ризик деменції після 70 років, порівняно з роботою з високими розумовими та міжособистісними вимогами, пише edition.cnn.com.

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«Наші результати показують цінність професії, яка вимагає більш складного мислення, як способу зберегти пам'ять і мислення в похилому віці, — говорить авторка дослідження доктор Тріне Едвін з Університетської лікарні Осло в Норвегії. — Робоче місце дійсно важливе для зміцнення когнітивного здоров'я».

За словами Едвін, роки, проведені в школі, дійсно допомагають протистояти впливу повторюваної роботи, але не повністю. Відвідування коледжу, наприклад, зменшило вплив повторюваної роботи приблизно на 60%, але не повністю нівелювало ризик.

«Активна участь у житті, збереження цілеспрямованості, навчання нового та соціальна активність є потужними інструментами захисту від зниження когнітивних функцій з віком, — зазначив доктор Річард Айзексон, директор з досліджень Інституту нейродегенеративних захворювань у Флориді. — Це дослідження показує, що когнітивна активність на роботі також може мати значні переваги в нашій боротьбі з деменцією. Подібно до того, як ми можемо використовувати фізичні вправи для розвитку і підтримки м'язів, тренування нашого мозку через більш цікаві робочі завдання і постійну колегіальну взаємодію, схоже, також допомагає захиститися від деменції».

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Нове дослідження показало, що робота, яка передбачає повторювану ручну роботу без можливості виконання більш складних розумових завдань, може підвищити ризик зниження когнітивних функцій і деменції.

У дослідженні, опублікованому в журналі Американської академії неврології Neurology, були проаналізовані дані про стан здоров'я та професійну діяльність 7 тисяч норвежців, за якими спостерігали з 30 років і до виходу на пенсію в 60 років.

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«У багатьох інших дослідженнях на цю тему розглядалися лише останні місця роботи людей, — каже Едвін. - Але завдяки національній базі даних, яку ми маємо в Норвегії, ми змогли простежити за людьми протягом більшої частини їхнього життя».

Для проведення аналізу Едвін та її команда класифікували когнітивні вимоги 305 професій у Норвегії. Рутинна робота, яка не була класифікована як «когнітивно захисна», часто пов'язана з повторюваними ручними та розумовими завданнями, як, наприклад, робота на фабриці та бухгалтерія.

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«Більшість людей з рутинною роботою в нашій вибірці — це домогосподарки, охоронці, будівельники та листоноші», — каже Едвін.

Більш когнітивно складна робота не ґрунтувалася на рутинних завданнях, хоча іноді й вимагала їхнього повторення. Щоденні обов'язки частіше включали творче мислення, аналіз інформації, розв'язання проблем і пояснення ідей та інформації іншим. Міжособистісні навички, такі як коучинг або мотивація інших, також необхідні на таких роботах, що стимулюють розумову діяльність.

«У цій групі були юристи, лікарі, бухгалтери, технічні інженери та державні службовці, але найпоширенішою професією було викладання, — каже Тріне Едвін. — Вчителі багато спілкуються з учнями та батьками, їм доводиться пояснювати та аналізувати інформацію. Це не така рутинна робота».

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