Допоможе зменшити апетит: чому корисно вживати воду з лимоном

Лимонна вода є популярним домашнім засобом, а деякі інтернет-джерела стверджують, що вона може покращити травлення, вивести токсини з організму або сприяти схудненню, пише Medical News Today. Вітамін С, що міститься в лимонах, є потужним антиоксидантом. Люди можуть приготувати лимонну воду, змішавши лимонний сік з водою. Ідеальна кількість лимонного соку залежить від особистих уподобань. Люди можуть пити його холодним або гарячим.

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Хоча одна склянка, здається, не забезпечує багато поживних речовин, лимонна вода є корисним, низькокалорійним напоєм з низьким вмістом цукру, який може підвищити рівень споживання вітаміну С в організмі. Для порівняння, замінивши лимон соком половини апельсина, ви отримаєте майже вдвічі більше калорій, приблизно втричі більше цукру та 24% добової норми вітаміну С.

В одному з оглядів 2019 року Trusted Source повідомляє, що антиоксиданти і флавоноїди в цитрусових можуть поліпшити здоров'я серця і метаболічні маркери здоров'я, включаючи толерантність до глюкози, чутливість до інсуліну і метаболізм жирів. Лимони містять тип клітковини під назвою пектин, який може допомогти зменшити апетит і споживання калорій.

Однак лимонна вода — це, по суті, розбавлений лимонний сік, в якому залишається лише незначна кількість пектину. Насправді, сік цілого лимона містить менше 1 г клітковини.

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На думку прихильників лужної дієти, їжа залишає «золу» в системі, яка впливає на рН організму людини — тобто на те, наскільки він стає кислим або лужним. Дехто вважає, що лимонна вода олужнює. Однак те, що людина їсть або п'є, не впливає на кислотність її крові або клітин тіла.

Хоча споживання більш лужних продуктів може бути корисним для здоров'я, оскільки до них відносяться фрукти та овочі, користь для здоров'я навряд чи буде пов'язана з їх впливом на рівень кислотності в організмі.

Деякі джерела стверджують, що лимонна вода може допомогти запобігти раку. Це пов'язано з теорією лужної дієти і припущенням, що певні види ракових клітин не можуть процвітати в лужному середовищі. Дотримання збалансованої дієти з широким спектром фруктів і овочів може допомогти знизити ризик виникнення раку. Однак наразі немає жодних досліджень, які б свідчили про те, що лимонна вода запобігає або лікує рак.

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Питна вода, як звичайна, так і з додаванням лимона, може запобігти зневодненню організму, яке може негативно вплинути на увагу та концентрацію. Лимонну воду пити безпечно. Однак кислота, що міститься в лимонах, з часом може пошкодити зубну емаль, що робить зуби більш схильними до карієсу. Вживання кислих напоїв через соломинку може допомогти захистити зуби. Також може допомогти полоскання ротової порожнини.

Лимонну воду легко зробити в домашніх умовах, якщо хтось хоче включити її в свій раціон.

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Приготувати лимонну воду можна так: налийте склянку води. Вичавіть сік з половини або цілого лимона. Змішайте лимонний сік з водою. Додайте будь-які додаткові інгредієнти: листя м'яти, мед або куркуму, або випийте чистий напій.

Люди можуть змінювати кількість лимона, який вони додають, або температуру води відповідно до своїх уподобань.

Раніше повідомляли про прості способи пити більше води.

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