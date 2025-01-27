Топ-5 секретів вдалої покупки взуття на розпродажі: деякі поради вас здивують

Із взуттям, як і з одягом, у багатьох ситуація така: у тумбочці чи шафі є чимало пар, але носити фактично нічого. Причина — відсутність зручності.

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Обираючи черевики чи чоботи, важливо знати кілька секретів.

По-перше, не купуйте взуття меншого розміру, ніж вам потрібно, якщо хочете уникнути деформації стопи. Не заспокоюйте себе тим, що розносите. Цього може не статися. Крім того, розношувати в муках — погана ідея. Взуття має бути комфортним одразу.

По-друге, протестуйте комфортність взуття рукою. Якщо всередині немає грубих швів, тоді можна купувати. Нога має почуватися, як у м'якій рукавичці.

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По-третє, не купуйте взуття із надто звуженим носком і на незручних підборах.

Підошва має бути рифленою, неслизькою — це теж важливий критерій.

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Обираючи колір і модель, подумайте, як ці черевики або чоботи поєднуватимуться з вашим пальто або курткою, а також аксесуарами.

Взуття потрібно приміряти не поспішаючи. Приміряйте обидва черевики чи чоботи. Адже правий може сидіти ідеально, а лівий створювати в рухах дискомфорт — і навпаки.

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Звертайте увагу на якість, а не лише на привабливу ціну. Якісні черевики та чоботи прослужать вам не один сезон.

Нагадаємо про золоті правила покупок на розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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