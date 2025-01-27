Змішайте ці компоненти, і врятуєте саму «вбиту» ванну: поради від уельської «бабулі-чистюлі»

В той час як експертка з чистоти Марина Жукова радить при митті сантехники додавати трохи «Білизни», її «колега» з Уельсу Мері-Енн вважає, що вдома краще обходитись без надто «сильних» і досить часто токсичних речовин.

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Тим більше, що іноді навіть дорогі хімічні препарати не завжди можуть впоратися з їдким брудом, нальотом і іржею. Іншим господиням Мері-Енн радить очищати ванну від нальоту і іржі за допомогою підручних засобів (дивіться на відео нижче).

Перш за все британка радить взяти півсклянки теплої води, три столові ложки лимонної кислоти і столову ложку гелю для миття посуду. Всі ці компоненти варто змішати і нанести на поверхню ванни за допомогою губки, звертаючи увагу на ті місця, де є плями іржі. Після нанесення засобу слід почекати десять хвилин.

Після вказаного часу наліт розм'якшиться і його можна легко зішкребти більш жорсткою губкою. Далі ванну потрібно промити теплою водою і протерти насухо.

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«Ця процедура допоможе перетворити навіть найстарішу ванну на нову», — вважає жителька Уельсу.

Ще одна порада від Мері-Енн: якщо внизу біля ванни почав з'являтися грибок, його також досить легко видалити за допомогою підручних засобів. Для цього потрібно змішати 3 чайні ложки порошку і додати трохи «Білизни» для створення пастоподібної суміші. Отриману пасту нанести жорсткою щіткою на місця, де є грибок, і залишити на 15 хвилин. Після того, як виріб спрацює, цвіль легко відірветься, ніби її ніколи не було. І залишиться тільки змити оброблені ділянки проточною водою.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як жінкам з Туреччини вдається економити на прибиранні ванної кімнати, і при цьому залишати гроші на купівлю косметики.

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Фото Pixabay

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