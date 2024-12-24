Унітаз без нальоту: експертка з чистоти Марина назвала простий спосіб, як ідеально очистити сантехніку

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка знає «дуже потужний» спосіб очищення унітаза, поділилася ще одним, не менш дієвим, способом миття сантехніки.



За її словами, цей спосіб добре справляється з вапняними відкладеннями, відбілює і дезінфікує поверхню. Також не потрібно багато витрат.

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Для чищення унітаза потрібно зібрати воду. Потім розподілити по поверхні чаші недорогий гель для чищення сантехніки, зверху додати трохи «Білизни».

Тепер можна чистити йоржиком по забруднених ділянках. Закрити кришку унітаза та залишити суміш на 5−10 хвилин.

Потім знов почистити унітаз йоржиком і ретельно змити залишки піни. В результаті повної дезінфекції можна отримати абсолютно чистий унітаз. Крім того, ніяких неприємних запахів у туалетній кімнаті.

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Такий спосіб можна використовувати не тільки для унітаза, але і для раковин та ванн.

Як бонус блогерка показала відео, як саме вона чистить унітаз.

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Раніше Марина Жукова розповіла, як прати речі у пакеті під час подорожі чи походу.

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