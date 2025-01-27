Так роблять у Туреччині: господині у захваті від результатів дії диво-розчину з трьох інгредієнтів на унітаз

Господині Туреччини, як і жінки у багатьох країна світу, не бажають витрачати забагато грошей на прибирання. І намагаються використовувати речі, які дозволяють вичищати до блиску сантехніку «за копійки». Адже краще потрати гроші на косметику, аніж на шкідливу «хімію».

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Про це розповідає турецька блогерка, яка спеціалізується на клінінгових послугах.



Як приклад вона наводить такий лайфхак: склянку оцту дев'ятивідсоткового нагріти до 40−50 градусів, потім додати чайну ложку харчової соди та 3−5 крапель йоду.

Цією сумішшю обробити унітаз, використавши для цього йоржик. Суміш не змивати, а закрити кришку й залишити на ніч.

Вранці змити розчин теплою водою.

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«Після цього ви по-справжньому здивуєтеся: від плям і застарілої іржі не залишиться і сліду.

Цей універсальний розчин не тільки ефективно справляється із забрудненнями, але й безпечний для довкілля», — зазначила блогерка.

Від багатьох хімічних засобів розчин відрізняється тим, що не містить агресивних компонентів, які можуть нашкодити здоров'ю або пошкодити поверхні. Оцет, сода та йод — натуральні інгредієнти, які не залишають різкого запаху та не викликають алергічних реакцій. Це робить їх ідеальним вибором для сімей з дітьми чи домашніми тваринами.

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Також клінерка радить чистити каналізацію за допомогою солі, комбінуючи її з содою або оцтом для посилення ефекту.

Для очищення можна використовувати дренажну змійку або сантехнічний трос для видалення засмічень.

Прочистити каналізацію сіллю можна за допомогою двох простих способів.

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Перший — сіль та сода. Спочатку треба нагріти склянку води й змішати у ній 50 грамів солі та 50 грамів харчової соди. Цю гарячу суміш треба вилити в раковину й застосувати вантуз для проштовхування рухів вперед та назад. Після цього увімкнути теплу воду, щоб прочистити труби.

Другий — оцет та лужна сіль. Ці два компоненти створюють таку хімічну реакцію, яка здатна прибрати будь-які засмічення. У 250-міліграмовій склянці оцту розчиніть 120 грамів лужної солі. Суміш добре перемішати та залити у труби. Зачекати 30 хвилин, щоб компоненти почали діяти.

Трубу треба промити гарячою водою, змішавши її з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Залишити на кілька хвилин і тоді ще раз змити теплою водою.

Навіть сіль сама по собі є дієвою. Для цього треба наповнити раковину гарячою водою й на кожен літер води всипати 50 грамів соді. Тоді зняти пробку та дати солоній воді витекти через труби.

Щоб розблокувати засмічення, можна використовувати дренажну змійку. Для цього потрібен сантехнічний трос, що складається з держака та сталевої пружини, яку треба просунути глибоко в трубу. Тоді треба зробити оберти й витягнути змійку назовні, щоб забрати увесь бруд, який забив каналізацію.

Ще один спосіб очищення унітаза пропонує ентузіастка з Японії, яка на деякий час перебралася до Туреччини і вивчає там культуру клінінгу.

Три поради щодо прибирання ванної кімнати дала також українська блогерка Діана.

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