Одна з країн ЄС припинила виплати українським біженцям: у чому причина

В Австрії, де замислилися над позбавленням базових соціальних виплат біженців, які мають автомобілі, посилили перевірку одержувачів допомоги у Відні.

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Як пише видання wien.orf.at, про це повідомила керівниця одного із відділів Віденського соціального фонду (FSW) Мартіна Плоховиць.

За її словами, зокрема, проводиться перевірка «кількох сотень випадків», у тому числі й виїзду отримувачів допомоги за кордон.

«Нам доведеться тимчасово припинити виплати основних соціальних допомог, а потім відновити їх виплату. Наразі ці справи перебувають на розгляді і мають бути завершені протягом кількох тижнів. Виплати здійснюватимуться тоді, коли справді виникне потреба у допомозі», — зазначила вона.

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Також повідомляється, що додатковою вимогою для виплат є реєстрація у службі зайнятості. Виключення робляться для людей, які мають обов'язки щодо догляду або за віком.

За словами Плоховиць, наразі у Відні перебуває 14 тисяч українців «на базовому догляді», чверть яких — неповнолітні. А близько 8 тисяч людей — працездатні. Перевірку обіцяють завершити у найкоротший термін.

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Видання з посиланням на інформацію гуманітарних організацій пише, що біженцям не виділялися гроші з грудня минулого року. Люди змушені приходити за безкоштовними обідами.

Людям, які влаштувалися у приватному секторі, орендуючи житло, як субсидія виплачують по 260 євро на продукти харчування та засоби гігієни, а дітям — по 145 євро.

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Про те, які нововведення у 2025 році чекають на українських біженців у низці європейських країн, зокрема, у Польщі, Німеччині, Чехії, Ірландії та Словаччині, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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