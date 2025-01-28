В Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК: що важливо знати

В Україні, де триває загальна мобілізація, запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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«Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на ВЛК для військовозобов’язаних та резервістів. Тепер направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників. Це значно спрощує навантаження на територіальні центри. Все можна зробити дистанційно, без черг і зайвих витрат часу», — йдеться у повідомленні.

Про такі зміни також повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 січня, повідомляє Урядовий портал.

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+», — зазначив він.

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Шмигаль наголосив, що дана опція передусім буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

«Крім того, за словами Прем’єр-міністра, тим, хто отримав повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, в яких випадках може бути скасовано відстрочку, надану через «Резерв+».

Фото: Урядовий портал

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