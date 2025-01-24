Пропозиція, від якої можна відмовитись: у якому разі є шанс оскаржити доставку до ТЦК «з вулиці»

Під час загальної мобілізації фіксуються непоодинокі випадки «бусифікації» військовозобов'язаних, який силоміць садять в автівки військкомів та доставляють до ТЦК та СП. У той же час, якщо людина самостійно сідає в такий транспортний засіб без відповідного протоколу, цим вона фактично дає добровльну згоду на доставку у військомат.

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Про це розповів фахівець юридичної компанії OLSON Орест Гладьо, пише «Фокус». За словами юриста, військовозобов'язаний, якому на вулиці запропонували прослідувати разом із військовослужбовцями до ТЦК та СП чи то для взяття на військовий облік, чи то для проходження ВЛК, має право відмовитися від такої пропозиції.

«Для того, щоб підтвердити свою пропозицію, працівники ТЦК та СП можуть вручити вам повістку, від якої ви теж можете відмовитись, якщо вважаєте що ваші права порушуються», — зазначив він та пояснив, що адміністративне затримання та складання протоколу мають відбуватися за певними правилами. Які, зокрема, передбачають й те, що людина добровільно сідає в автівку.

«Жодним чином оскаржувати дії працівників ТЦК в такому випадку не можна. Звісно ми виключаємо з цього правила випадки незаконних дій працівників ТЦК та СП, які пов'язані із застосуванням фізичного чи психологічного насильства над такою особою», — додав фахівець.

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Раніше народний депутат України, член правоохоронного комітету ВР Олександр Бакумов розповідав, що в Раді вважають за необхідне введення кримінальної відповідальності за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Фото з відкритих джерел

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