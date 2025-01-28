Не як у США: держборг України виріс, але це добре

Державний та гарантований державою борг України за підсумками 2024 року сягнув майже 7 трлн грн. Що в умовах війни пояснюється зростанням витрат, на які йде держава та які має витримати українська економіка. Проте, на думку деяких фахівців, ситуація з держборгом покращується.

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За даними Міністерства фінансів України, на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг сягав майже 7 трлн грн, або близько 166,1 млрд дол. За рік зростання склало 26,5% у гривні (1,461 трлн грн), або 14,3% у доларах (20,7 млрд дол.)

Як підкреслює народний депутат України Данило Гетьманцев, ситуація з держборгом має низку позитивних сторін:

- зовнішній борг зріс в основному за рахунок отримання пільгових кредитів від ЄС у рамках Ukraine Facility на суму 11,1 млрд доларів, групи Світового банку — 8,9 млрд доларів, МВФ — 2,4 млрд доларів, уряду Канади — 1,4 млрд доларів;

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- вдалося домогтися зниження гарантованого державою боргу за рахунок реструктуризації заборгованості з єврооблігацій;

- витрати на обслуговування державного боргу знижуються: так, у 2024 році вони становили 8,8% видатків загального фонду державного бюджету (проти 8,2% у 2023 році, 6,5% у 2022-му та 12,4% у 2021 році);

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- за підсумками 2024 року співвідношення державного боргу до ВВП становитиме близько 90,4% ВВП (проти 84,4% у 2023 році, 77,7% у 2022-му та 49% у 2021 році). Водночас останні прогнози на цей рік були набагато гіршими (зокрема, МВФ під 5-й перегляд EFF прогнозував 95,6% ВВП, 6-й перегляд — 92,2% ВВП).

Для порівняння: державний борг США на 21 січня становив 36,38 трлн доларів, що становить близько 120% внутрішнього валового продукту.

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Як пояснили «ФАКТАМ» у Центрі економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», згідно зі складеними Мінфіном України прогнозами платежів за держборгом, у 2025 році платежі становлять 933,41 млрд грн. У тому числі платежі із зовнішнього державного боргу — 286,32 млрд грн. При цьому згідно з прогнозом платежів на 2026−2037 роки, платежі за держборгом поступово зменшуватимуться до 2034-го та 2035 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що науковий центр брата міністра оборони росії заявив про кризу в російській економіці, викликану війною проти України.

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